España se mantiene como uno de los países occidentales más opacos en la ayuda a Ucrania

La invasión rusa de Ucrania se encamina sin remedio a su tercer aniversario. Una efeméride que se cumplirá con múltiples frentes abiertos en suelo ucraniano y ruso. Y con Ucrania redoblando sus esfuerzos internacionales para seguir recabando apoyo militar de los países occidentales. Todo ello, a la espera de ver qué pasará tras la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos el próximo mes de enero.

El envío de esta ayuda, que está siendo coordinada por la OTAN y Estados Unidos desde la base aliada de Ramstein (Alemania), con el objetivo de que sea realmente útil y práctica, está siendo monitorizada desde hace más de dos años por el Ukraine Support Tracker, un observatorio específico que está elaborando el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo.

El objetivo de este observatorio es cuantificar la ayuda real que están recibiendo los ucranianos, que unas veces es anunciada de forma individual por los países aliados, en otras son las instituciones que la financian las que la hacen pública y, en otras ocasiones, es el propio Gobierno de Ucrania el que confirma su recepción sin que haya mediado anuncio previo por parte del país u organismo que la hace efectiva.

En la última actualización de datos, que ha tenido lugar este mismo mes de diciembre, España no está entre los países que más apoyan militar, económica y humanitariamente a Ucrania, aunque ha ido mejorando posiciones desde el inicio del estudio. Actualmente, se encuentra en el decimoquinto puesto en contribución bruta, una posición que no destaca en exceso, pero mucho mejor que el vigésimo puesto, por ejemplo, que ha llegado a tener en el pasado.

El Kiel Institute for the World Economy reconoce desde el inicio del estudio que está teniendo dificultades para poder cuantificar el envío que está realizando algunos países por la opacidad con la que están tratando el asunto. Hay algunos países que facilitan listados públicos o tienen páginas web donde se puede ver el material enviado y el que está pendiente de enviar, mientras otros apenas informan. Entre estos últimos países se encuentra España.

En el análisis sobre la transparencia con la que los países están informando a sus ciudadanos del apoyo que están dando a Ucrania, nuestro país aparece en el puesto trigésimo séptimo, es decir, el cuarto más opaco de los países que facilitan material a Ucrania. Una posición en la que también mejora, pues ha llegado a ser el país más opaco o el segundo más opaco en anteriores entregas de este barómetro.