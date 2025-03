El Gobierno reorganiza el Presupuesto para burlar a Sumar y destinar más dinero a Defensa

En el Gobierno está marcado en rojo dos fechas: principios de mayo y el 26 de junio. A finales del próximo mes y comienzo del mes de las flores, es la fecha límite que se ha dado Moncloa para saber si habrá Presupuestos o, por el contrario, seguirán en prórroga hasta final de año.

En el entorno de Pedro Sánchez son conscientes que el puzzle es complicado y que va más allá de Junts. De momento, siguen los contactos para sondear si "hay feeling" con otras formaciones, aunque ERC ya ha anticipado su portazo casi definitivo.

El 26 de junio es una fecha señalada en rojo en Moncloa y en el Ministerio de Defensa. Ese día concluirá la cumbre de la OTAN en la Haya y se sabrán las conclusiones. La idea del Gobierno es que se perfile la métrica del 2% del PIB destinado a Defensa y si se pueden incluir nuevas partidas. Aunque hay quien teme que vaya más allá de las actuales exigencias y que Donald Trump imponga un cambio que se aproxime más al 3% que al 2. Es esa línea va la reciente advertencia del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que cree que en cuatro años estará en el 2,7%.

A mover lo no ejecutado

Hasta que no se conozca el documento definitivo, en el Gobierno ya trabajan, como reconocen diversas fuentes, en "mover alguna partida presupuestaria a Defensa". Se trata del dinero sin ejecutar de los diferentes ministerios aunque la máxima que ha dado Sánchez es que no afecte al gasto social para no irritar del todo a sus socios de Sumar.

Esto no es del todo complicado. A finales del pasado año, quedaron varios miles de millones sin ejecutar en diferentes ministerios y que ahora Moncloa quiere reordenar para enviarlos a Defensa. Lo que le permitiría conseguir más fondos para el ministerio de Margarita Robles sin necesidad de tener el aval del Congreso, lo que evidenciaría la ruptura de sus socios. "El Presupuesto no se Ejecuta todo y eso te permite flexibilidad", tercian en el Gobierno.

Según la Intervención General del Estado, en el Ministerio de Transportes la ejecución es del 65,6% del presupuesto asignado. Lo que dejaría una gran cantidad de millones libres, sin necesidad de tocar el gasto social. Aunque los datos de ejecución más bajos están en Ciencia y en Industria.

INDRA, otra clave del rearme

También tendría una gran importancia el Ministerio de Hacienda que, a través de la SEPI, controla el 28% de Indra. La empresa de Ángel Escribano ha anunciado en los últimos días que quiere adquirir Santa Bárbara, una histórica fábrica de armamento, y que va a comprar una factoría a Duro Felguera para fabricar blindados.

Todo un rearme por parte del Gobierno, y a espaldas de Sumar, y que, de momento, es difícil de calcular ya que con la métrica de la OTAN en la mano sólo se sabrá a finales de año ya que cuenta lo que se gastó ese año y no la cantidad de partidas o presupuesto estimado.

Sánchez vuelve a Bruselas

Este jueves, Sánchez en Bruselas se volverá a ver las caras con los principales líderes del Europa en un Consejo ordinario. En un principio está previsto que se hable más de temas mercantiles y de aranceles, y menos de defensa, pero todo puede cambiar de puertas adentro.

El presidente español espera conseguir además que se perfilen la flexibilización de las reglas fiscales para que el gasto en defensa no compute como déficit, facilitar el uso de fondos Next Generation que no se han utilizado, y concretar los 150.000 millones en préstamos para compras conjuntas que pretende la Comisión.