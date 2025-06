Las claves de la Operación Telaraña: así acabó Ucrania con un tercio de los bombarderos estratégicos rusos

La Operación Telaraña ha destruido en unas horas casi un tercio de los bombarderos nucleares de largo alcance de la Fuerza Aérea de Rusia. Ucrania ha conseguido hacer mella a una de las capacidades militares rusas más temidas por Occidente. Y también por ellos mismos, puesto que algunas de estas aeronaves estaban siendo empleadas para atacar con misiles de largo alcance el territorio ucraniano.

El Kremlin no ha dado ningún tipo de dato fehaciente sobre las pérdidas que le ha ocasionado el ataque. Sí hay datos preliminares facilitados desde el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el servicio de inteligencia ucraniano. Cifra las pérdidas rusas en un cuarenta de bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95 y Tupolev Tu-22 M3, además de varios aviones de alerta temprana Beriev A50. El coste total de las pérdidas rondaría los 6.000 millones de euros.

La Operación Telaraña empezó a fraguarse hace más de año y medio. Exactamente, según ha precisado en la red social X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "un año, seis meses y nueve días". Los planificadores del Gobierno de Kiev empezaron a diseñar una operación que debía golpear en cuatro bases de la Fuerza Aérea rusa situadas en cuatro regiones diferentes del país y en tres husos horarios distintos.

Footage of a Ukrainian FPV strike drone rising from a cargo truck and heading towards Russia's Belaya Airbase.

The drone launch and airbase hit were over 4000 km (2500 mi) from Ukraine. pic.twitter.com/XU7bCzV5QJ