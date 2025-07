El único portaaviones ruso podría ser desguazado tras años de retraso en su restauración

Rusia está planteándose la posibilidad de desmantelar su único portaaviones, el Almirante Kuznetsov, que había estado viéndose expuesto a diferentes reparaciones desde hace 7 años. El Ministerio de Defensa podría negarse a restaurar el portaviones que actualmente se encuentra sin ningún programa de reparación y modernización, según la información del diario ruso Izvestia. Esto convertiría a Rusia en el único país del Consejo de Seguridad de ONU sin un portaaviones operativo, una señal de la decadencia de su poder naval convencional.

El almirante ruso y excomandante de la Flota del Pacífico, Sergei Avakyants, ha calificado de "correcta" la decisión de suspender las reparaciones del portaaviones. "La Armada rusa no necesita portaaviones clásicos. El portaaviones es cosa del pasado. Es un arma naval muy cara e ineficiente. El futuro pertenece a los portaaviones de sistemas robóticos y aviones no tripulados. Y si se decide no continuar con las reparaciones del Almirante Kuznetsov, solo quedará desguazarlo y desecharlo", ha señalado Avakyants a Izvestia.

El Kuznetsov ha tenido varios intentos de renovación desde el año 2017 sin embargo las complicaciones, como su incendio en el año 2019, han impedido completar el proceso de modernización del navío.

Al margen de los intentos por volver a poner en funcionamiento el portaaviones, un investigador del Centro de Estudios de Planificación Estratégica IMEMO RAS apunta a que Rusia debería de todos modos pensar en la construcción de un nuevo buque. "Es un buque bastante antiguo, con un diseño bastante anticuado y una planta motriz poco fiable. El buque cumplirá 50 años en 10 años. Incluso si dura hasta 2040, no durará mucho", ha señalado el investigador a Izvestia.

De hecho, el propio medio ruso califica al portaaviones como "obsoleto, tanto moral como físicamente", según sus fuentes de expertos rusos.

El Almirante Kuznetsov

Este portaaviones fue en su momento un símbolo de la ambición marítima rusa y ha llegado a transportar un ala aérea mixta de cazas Su-33 y MiG-29K, helicópteros Kamov y medios antisubmarinos, según Uk Defence Journal. Este buque también estaba equipado con 12 misiles antibuque P-700 Granit de largo alcance. El Kuznetsov cuenta con un desplazamiento total de casi 59.000 toneladas y una velocidad máxima de 29 nudos y, según un artículo del año 2018 de la agencia rusa Tass, tiene capacidad para 1960 hombres.

Otra de las características más destacadas de este portaaviones es que, a diferencia de los buques occidentales, funcionaba con mazut. Según Gyc Combus, el mazut es una mezcla de varias sustancias que incluyen petróleo crudo, residuos de gas natural y gas natural licuado y aceite pesado.

Este combustible de baja calidad generaba con frecuencia una densa columna de humo negro en el portaaviones ruso, lo que se convirtió en un símbolo del envejecimiento de su diseño.