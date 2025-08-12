Del remolcador hundido al portaaviones obsoleto: más problemas para la Armada rusa

El remolcador ruso Capitán Ushakov comenzó a balancearse a estribor el pasado 8 de agosto durante las obras de construcción del navío. Como resultado de este balanceo el barco terminó por hundirse y ahora Rusia está investigando las causas que provocaron el hundimiento.

Desde San Petersburgo se ha abierto una causa penal por el hundimiento del Capitán Ushakov, según un anuncio del Departamento de Investigación Interregional Occidental de Transporte del Comité de Investigación de la Federación Rusa. La causa penal se investiga en virtud del apartado 1 del artículo 216 del Código Penal de la Federación Rusa "Violación de las normas de seguridad durante la construcción y otros trabajos", según informa Izvestia.

El remolcador se encontraba amarrado en el Astillero Báltico y después de balancearse se hundió parcialmente en el río Bolshaya Nevka. Los daños se estiman en más de un millón de rublos (10.750 de euros aproximadamente).

El remolcador del Proyecto 23470 Capitán Ushakov fue botado en el Astillero de Yaroslavl el 14 de junio de 2022, posteriormente se trasladó a San Petersburgo y el buque se completó en el Astillero Báltico, según el portal ruso MediaPaluba. Estos remolcadores están diseñados para remolcar buques, objetos flotantes y estructuras en hielo en aguas abiertas. De igual manera también sirve para extinguir incendios en objetos flotantes o extinguir la quema de combustible en el agua.

El buque medía casi 70 metros de eslora, 15 metros de manga y contaba con 3.200 toneladas de desplazamiento. Además, contaba con una autonomía de 30 días y una autonomía de crucero de 3.000 millas a la velocidad de 14 nudos.

Problemas en la Armada Rusa

Otro de los problemas que ha estado teniendo Rusia ha sido el del mantenimiento de los buques. Hace un mes fue noticia que Rusia se estaba planteando la posibilidad de desmantelar su único portaaviones, después de ser expuesto a reparaciones desde hace 7 años.

El Almirante Kuznetsov fue en su momento un símbolo de la ambición marítima rusa. No obstante, este barco comenzó a quedarse obsoleto debido a que, entre otras cosas, funcionaba con mazut—un combustible de baja calidad que generaba una densa columna de humo negro en el portaaviones--.

Ahora a este caso se le suma el Capitán Ushakov que, a diferencia del portaaviones, no solo no estaba obsoleto sino que no había sido puesto en servicio.