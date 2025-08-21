El presidente de Corea de Sur presenta un plan en tres partes que busca la desnuclearización de Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este jueves un plan que consta de tres partes para conseguir la desnuclearización de Corea del Norte y poder poner fin a la creciente tensión entre ambos países.

El presidente surcoreano ha explicado que el objetivo final del plan dividido en tres partes es la desnuclearización completa de toda la península de Corea. La primera etapa consistirá en la congelación del programa nuclear y de misiles norcoreanos, la segunda fase estará centrada en la reducción del arsenal de este país y el tercer paso será "la desnuclearización", ha explicado el mandatario surcoreano al diario japonés Yomiuri según Europa Press.

Lee Jae Myung también ha señalado que para crear las condiciones necesarias Corea del Sur colaborará con Estados Unidos al mismo tiempo que impulsará el diálogo entre los dos países de la península de Corea, según EFE.

Lee ha precisado que la paz y la estabilidad en la región tambien son esenciales para otros países como Japón, China y Rusia. Además, el presidente surcoreano ha mencionado la posibilidad de cooperar para la apertura de una ruta ártica que involucre a Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Japón y Corea del Norte.

Estas declaraciones se producen días antes de la visita este fin de semana de Lee a Japón para reunirse con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y antes de la reunión que tendrá lugar el lunes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Corea del Norte

Por su parte Corea del Norte no parece muy interesada en restaurar los lazos con su vecino del sur. Este miércoles la hermana del presidente norcoreano, Kim Yo Jong, ha señalado que Corea del Sur no puede ser "socio" diplomático de su país y ha acusado de tener "dos caras" a las autoridades de Seúl en relación con los recientes ejercicios entre Estados Unidos y Corea del Sur, según las declaraciones recogidas por la agencia KCNA en una reunión con altos cargos del Ministerio de Exteriores norcoreano.

Por otro lado, también ha cargado contra el presidente surcoreano. "Lee Jae Myung no es el tipo de hombre que cambiará el curso de la historia", ha señalado Kim Yo Jong.

"Siguen hablando incansablemente de paz y mejora de las relaciones, conscientes de que es imposible lograrlas, pues tienen un motivo oculto: atribuirle a la RPDC la responsabilidad de la falta de recuperación de las relaciones entre la RPDC y la República de Corea", ha precisado la hermana del presidente. "No debemos olvidar el hecho de que cualquier persona en la República de Corea es un perro fiel de primera clase de los Estados Unidos", ha añadido.