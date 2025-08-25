Aviones F-16 interceptan aeronaves rusas cerca de Alaska en tres ocasiones distintas durante la misma semana

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés) informó la semana pasada que, en tres ocasiones distintas, interceptó aviones rusos que volaban cerca de Alaska.

El NORAD advierte de que esta actividad rusa en las proximidades de Alaska "ocurre con regularidad y no se considera una amenaza". Sin embargo, la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha vuelto a poner esta región en la actualidad internacional.

Aviones IL-20-COOT por la zona

Los primeros incidentes sucedieron el miércoles y el jueves de la semana pasada.

El NORAD informó en una nota de prensa que detectaron y rastrearon un IL-20-COOT ruso que estaba operando en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska (ADIZ) el miércoles 20 y que la aeronave rusa se mantuvo dentro del espacio aéreo internacional. El avión no llegó a ingresar al espacio aéreo de Estados Unidos ni de Canadá. El NORAD lanzó dos aviones F-16 y un avión cisterna KC-135 para identificar y monitorear la aeronave en la ADIZ de Alaska.

Al día siguiente, sucedió lo mismo. En este caso, el NORAD envió dos F-16, un avión cisterna y un E-3 para las tareas de identificación y monitorización de un IL-20 COOT que estaba operando en la misma zona. De igual manera, el avión ruso no ingresó en espacio aéreo estadounidense ni canadiense.

PETERSON SPACE FORCE BASE, Colo– The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked one IL-20 COOT operating in the Alaskan Air Defense Identification Zone (ADIZ) on Aug. 24, 2025. NORAD responded with an E-3, two F-16s, and two KC-135s tanker to intercept… pic.twitter.com/NwgYzkrSq4 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 25, 2025

Después de dos días sin registrar ningún nuevo incidente, el domingo 24 el NORAD volvió a detectar un IL-20 COOT que se encontraba operando en la ADIZ y en esta ocasión envió un E-3, dos cazas F-16 y dos aviones cisterna KC-135 para interceptar e identificar visualmente al avión ruso. De nuevo, el avión no llegó a entrar al espacio aéreo de ningún país.

El NORAD para garantizar la defensa de Norteamérica emplea una "red de defensa estratificada compuesta por satélites, radares terrestres y aéreos, y aviones de combate para detectar y rastrear aeronaves e informar sobre las acciones apropiadas", según informan desde la organización.

Por otro lado, un Ilyushin Il-20M también conocido como "Coot-A", también fue interceptado por la Royal Air Force (RAF) británica en junio de 2025. Según la RAF, el Ilyushin Il-20M es un "avión de vigilancia y reconocimiento de la era soviética de la Inteligencia de Comunicaciones y Señales Electrónicas".