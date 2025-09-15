Un diario marroquí califica de "provocación colonial española" la primera visita de parlamentarios de la OTAN a Melilla

El 26 y 27 de septiembre Melilla recibirá una delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN de aproximadamente 60 parlamentarios procedentes de 16 países miembros y pertenecientes al Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Próximo y al Subcomité de Resiliencia y Seguridad Civil del Comité de Democracia y Seguridad.

El senador del Partido Popular de Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha valorado positivamente esta visita pese a que la Ciudad Autónoma no se encuentra de manera oficial bajo el "paraguas" de la Alianza Atlántica, salvo que España reclame su activación y tenga el visto bueno de los socios.

Otazu ha señalado que la visita a España "tendrá como objetivo abordar cuestiones relacionadas con la defensa, la seguridad y la política exterior". El programa se iniciará el día 25 en Madrid, donde se tratarán diversos temas como política de defensa o política exterior española, y los días 26 y 27 los parlamentarios "mantendrán reuniones de trabajo en la ciudad autónoma con la finalidad de analizar en profundidad la cuestión migratoria y el impacto que este fenómeno tiene en el sur de España y, en particular, en Melilla".

De igual manera también ha señalado que confía en que la visita "resulte fructífera para nuestros visitantes, aliados y amigos, y que se lleven de España y de la ciudad de Melilla una visión completa y precisa sobre nuestra política exterior de Defensa y sobre la realidad de la Ciudad Autónoma".

Reacción marroquí

"La delegación de la OTAN en la Melilla ocupada intensifica la provocación colonial española", así titulaba el diario marroquí Morocco World News la noticia sobre la visita de los miembros de la Alianza.

"Melilla, tomada en 1497, y Ceuta, bajo control europeo desde 1415, han sido fortificadas, militarizadas y disfrazadas administrativamente de 'comunidades autónomas', a pesar de las persistentes demandas de Marruecos de su legítima descolonización", continúa señalando el mismo diario.

Además, desde Marruecos siguen reclamando estos territorios españoles. En julio el diario marroquí Yabiladi publicaba que había vuelto a resurgir el Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla.

El Artículo 5 del Tratado de Washington señala que "las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas (…)". Sin embargo, esta protección deja fueras a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por no estar ni en Europa ni en América del Norte y todavía sigue suscitando al debate sobre si estas ciudades serían defendidas en caso de ataque.