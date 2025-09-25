GDELS-SBS culmina con éxito su primer ciclo de mantenimiento de los carros Leopardo 2E del Ejército de Tierra

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha completado la entrega de los primeros carros de combate Leopardo 2E del Ejército de Tierra tras un proceso de mantenimiento integral en su centro de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. La aceptación de los vehículos supone un paso clave en el sostenimiento de los blindados y refuerza la capacidad de la empresa para liderar programas de máxima complejidad técnica en apoyo de las Fuerzas Armadas.

Durante más de un año, ingenieros, técnicos y especialistas de la compañía han trabajado en la reactivación de la cadena de suministro y en la resolución de problemas de obsolescencia que limitaban la operatividad de los carros. El proyecto ha puesto a prueba las capacidades de GDELS-SBS, confirmando su preparación para asumir futuros contratos de modernización y su compromiso con la disponibilidad de los sistemas más avanzados del Ejército.

El programa de mantenimiento se ha desarrollado en estrecha colaboración con el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nº 2 (PCMASA) y con las propias unidades usuarias de los vehículos. Esta cooperación coordinada y transparente ha permitido agilizar procesos, garantizar la calidad de los trabajos realizados y consolidar a la compañía como socio estratégico de referencia para el Ejército de Tierra en el ámbito de los sistemas acorazados.

La entrega de los primeros Leopardo 2E marca el inicio de un ciclo de sostenimiento que garantizará la operatividad de los blindados durante al menos la próxima década. Con este hito, GDELS-SBS no solo refuerza su papel en el ámbito de la defensa nacional, sino que también consolida el centro de Alcalá de Guadaíra como polo industrial y tecnológico de excelencia para el apoyo al ciclo de vida de los sistemas de defensa más avanzados.