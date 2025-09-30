BAE Systems y Forterra se alían para crear un prototipo de vehículo blindado autónomo para el Ejército de EEUU

Las empresas BAE Systems y Forterra han anunciado hoy su colaboración para la creación de un prototipo de Vehículo Blindado Multipropósito (AMPV) autónomo.

"Esta alianza no se trata de modas, sino de poner manos a la obra y presentar opciones tangibles que permitan al Ejército mantener su dominio en cualquier campo de batalla contra cualquier amenaza actual o emergente", ha señalado el director de la línea de productos de Maniobra Terrestre de BAE Systems, Bill Sheehy.

Ambas empresas crearán este nuevo prototipo de AMPV autónomo "a velocidades que superan rápidamente los ciclos de desarrollo tradicionales", según la nota de prensa de BAE Systems, y también buscarán desmostar sus capacidades y tecnologías para el año 2026.

Por otro lado, Forterra se encargará de dotar de autonomía al vehículo incorporando su sistema AutoDrive a su chasis modular. "AutoDrive es una vía hacia redes más sólidas y operaciones más inteligentes, proporcionando la infraestructura necesaria para respaldar el kit de capacidad AMPV", ha señalado el vicepresidente de Crecimiento de Defensa de Forterra, Patrick Acox.

"Colaborar con BAE Systems para construir un AMPV integrado será otro avance que se convertirá en un escudo más sólido para la seguridad nacional", ha añadido.

AutoDrive y el AMPV

De igual manera, desde Forterra presumen de que AutoDrive es "el sistema de conducción autónoma más implementado en la industria de defensa". Además, este enfoque no está limitado a una familia de vehículos concreta ya que es compatible con otros sistemas como el Bradley A4 o el obús autopropulsado Paladin M109A7.

El AMPV es el programa del ejército de los Estados Unidos que tiene como objetivo reemplazar la familia de vehículos M113 (de la época de la Guerra de Vietnam). El vehículo blindado multiusos se integrará con el Equipo de Combate de la Brigada Blindada (ABCT) y operará junto a los tanques M1 Abrams y el M2 Bradley.