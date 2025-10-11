Corea del Norte exhibe su nuevo misil intercontinental, el Hwasong-20, capaz de alcanzar EEUU

Con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo, el régimen de Corea del Norte ha celebrado un desfile militar en Pyonyang en el que han mostrado misiles balísticos intercontinentales entre los que estaba un nuevo modelo, el Hwasong-20, dotado de una autonomía de unos 15.000 kilómetros y capacitado para el transporte de múltiples ojivas, entre ellas nucleares.

El dictador Kim Jong Un ha pronunciado un discurso loando al partido acompañado por dirigentes de algunos de sus aliados, el primer ministro de China, Li Qiang y el expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, según la agencia surcoreana Yonhap.

La primera revelación del Hwasong-20 se produce después de que Corea del Norte publicara recientemente actualizaciones sobre el desarrollo de un misil balístico intercontinental de última generación.

El 1 de septiembre, Kim inspeccionó la producción de un nuevo motor de combustible sólido de alta potencia para el Hwasong-20, según informó KCNA, en lo que marcó el primer reconocimiento norcoreano del último misil en desarrollo en el arsenal de ICBM del país, después del Hwasong-19.

Corea del Norte ha afirmado en sus especificaciones que "el nuevo motor de combustible sólido tiene un empuje máximo de 1.960 kilonewtons" y se utilizará para la línea Hwasong-19 y este nuevo ICBM Hwasong-20.

El evento se produce tras el desfile del año 2023 con motivo del 70º aniversario del armisticio alcanzado tras la guerra de Corea (1950-1953) en el que se mostraron misiles balísticos intercontinentales y drones recientemente desarrollados por el país asiático