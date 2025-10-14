El arma de Putin e Irán que aterroriza a Ucrania, expuesta en el corazón de Londres

En el Parlamento británico se ha exhibido hoy un dron iraní Shahed-136 derribado, una de las armas que Putin emplea en su guerra contra Ucrania. Esta es la primera vez que se exhibe este dron en territorio europeo.

Por otro lado, en mayo de este año se exhibió también en Estados Unidos un Shahed-136 en el Capitolio siendo la primera vez que un dron iraní se exhibía en este edificio.

El evento de este lunes ha sido organizado por United Against Nuclear Iran (UANI), una organización sin fines de lucro creada para "combatir las amenazas que representa la República Islámica de Irán", según se definen en su web. A este evento en el Parlamento británico han acudido, Tom Tugendhat, diputado del Reino Unido y principal asesor de UANI, Mark Wallace, CEO de UANI y el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski.

In the UK Parliament today, @UANI displayed a downed Iranian Shahed-136 drone—the weapon central to Putin’s war on Ukraine. This is the first public display of a Shahed drone in Europe. It’s a stark reminder of Iran’s role in Putin’s war on Ukraine—and the growing drone threat… pic.twitter.com/sexS60pxH2 — UANI (@UANI) October 14, 2025

"Es un duro recordatorio del papel de Irán en la guerra de Putin contra Ucrania y de la creciente amenaza de los drones en Europa", señalan desde UANI en su cuenta de X. De igual manera, el ministro polaco también se ha hecho eco de la exhibición y ha aprovechado para recordar que "Rusia puede perder esta guerra, como ha perdido muchas otras antes: ante Gran Bretaña, Japón, Polonia o los muyahidines en Afganistán".

El ministro polaco ha remarcado también en otra publicación que "un dron no puede llegar a Londres, pero una flota de chatarra puede destruir infraestructuras críticas".

De igual manera, durante la presentación del dron, Tugendhat ha señalado que este es "un claro recordatorio de que la alianza del régimen iraní con Rusia amenaza la seguridad europea más allá de Ucrania", según las declaraciones recogidas por el diario Uk Defence Journal.

A principios de agosto un informe del Hudson Institute realizó una lista de objetivos rusos que Ucrania debería atacar para dañar a Moscú. Entre ellos se encontraba la planta ruso-iraní de fabricación de drones Shahed ubicada en la República de Tartaristán. Allí se encuentra, según el documento, "el centro neurálgico de la producción rusa de las municiones de merodeo Shahed-131, Shahed-136 y Shahed-238, de diseño iraní" y los drones señuelos que imitan al Shahed, los Gerbera.