El Ejército del Aire, testigo de la primera gran prueba de vuelo exitosa coordinada por una nube de combate en Europa

El Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del Aire Francisco Braco Carbó, y otros altos mandos del Ejército del Aire y el Espacio han sido los testigos de excepción de unas de las primeras pruebas de vuelo exitosas celebrada en Europa y coordinadas mediante una nube de combate. Se trata, ni más ni menos, que del sistema Ninbus de Indra, un sistema que debe ser clave para el programa FCAS que busca el caza europeo de sexta generación.

La demostración ha tenido lugar durante la jornada de este miércoles en el Centro de Ensayos en Vuelo que la compañía tiene en la localidad de Rozas (Lugo) y durante los ensayos se han integrado múltiples plataformas que han permitido evaluar la interoperabilidad y eficacia del sistema en escenarios realistas.

La nube de combate Nimbus de Indra permite la conexión en tiempo real de radares, sensores, comunicaciones y plataformas electrónicas, creando un entorno colaborativo que facilita la toma de decisiones. Esta capacidad de integración multiplica el alcance operativo de las Fuerzas Armadas y permite coordinar misiones complejas que combinan medios aéreos, terrestres y marítimos, aumentando la eficiencia y seguridad de las operaciones.

El ensayo incluyó la participación de drones, aeronaves tripuladas y sistemas de mando y control. Indra ha destacado que este tipo de pruebas permite comprobar la fiabilidad del sistema en condiciones de vuelo reales, garantizando la sincronización de los distintos elementos implicados. Además, los resultados obtenidos proporcionan información estratégica para optimizar la planificación de operaciones futuras y el desarrollo de nuevas capacidades.

El capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, responsable de coordinar las pruebas, ha destacado que la nube Nimbus representa un salto cualitativo en la capacidad de las Fuerzas Armadas españolas. Según ha señalado, la tecnología permite que distintas unidades compartan información en tiempo real, reduciendo los tiempos de reacción ante amenazas y aumentando la coordinación entre plataformas.

Además de la interoperabilidad tecnológica, la nube de combate facilita la gestión integral de la información de manera segura y en tiempo real. Los sistemas interconectados permiten a los mandos coordinar misiones de vigilancia, reconocimiento y respuesta rápida, integrando datos de satélites, radares, drones y unidades terrestres. Esto representa un avance significativo frente a los métodos tradicionales de mando y control, aumentando la eficacia y seguridad de las operaciones.

La infraestructura del aeródromo de Rozas se está consolidando como un hub tecnológico clave para el desarrollo de sistemas avanzados de defensa. Indra está potenciando sus instalaciones en Galicia, que permitirán replicar escenarios operativos complejos y validar tecnologías emergentes antes de su despliegue en misiones reales. Este centro se perfila como uno de los referentes en Europa para pruebas de sistemas integrados de defensa.

Indra ha considerado que con la nube de combate Nimbus, España se sitúa a la vanguardia de la transformación digital de las fuerzas armadas en Europa. La combinación de medios aéreos, terrestres y marítimos, junto con la interoperabilidad en tiempo real, permite una respuesta rápida ante amenazas complejas y contribuye a fortalecer la estabilidad y la seguridad internacional, reforzando la posición estratégica del país dentro de la OTAN y otros marcos de cooperación internacional.