Los 15 programas que el Gobierno ha adjudicado a Indra para convertirla en la empresa clave de la defensa nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en los últimos dos meses la prefinanciación de los programas de armamento que forman parte del plan industrial para alcanzar una inversión del 2 por ciento del PIB en Defensa, a la vez que van a suponer un espaldarazo importante a la modernización de las Fuerzas Armadas. El último paquete fue aprobado en el Consejo de Ministros de ayer martes y tuvo a Indra como gran protagonista.

Ese movimiento apuntala la decisión gubernamental, conocida desde hace meses, de convertir a Indra en la gran empresa vertebradora de la industria de la defensa nacional en el ámbito terrestre, aunque las capacidades tecnológicas de la compañía le permiten entrar también en algunos de los programas del sector naval, aéreo y espacial. Hay que recordar que el principal accionista de la compañía en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

En total, el Gobierno ha encargado a Indra que desarrolle o lidere una quincena de programas y le financia a interés cero un importante montante económico. Exactamente, 2.178 millones para programas liderados por la propia Indra o por empresas de su propiedad (Aertec Defence), 3.549 para UTEs conformadas con otras empresas (Escribano EM&E y Telefónica) y 788 millones para consorcios (Tess Defence) en los que tiene la mayoría accionarial.

Los 15 programas encomendados a Indra son los siguientes:

Radares de localización de fuego enemigo (RADAR-FI). 24 millones de euros.

(RADAR-FI). 24 millones de euros. Entorno virtual de entrenamiento en ciberseguridad (CYBER-RANGE). 36 millones de euros.

(CYBER-RANGE). 36 millones de euros. Unificación de los sistemas de artillería antiaérea del Ejército de Tierra (COAAAS). 820 millones de euros.

(COAAAS). 820 millones de euros. El Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) para el Ejército de Tierra. 788 millones. Recae en el consorcio Tess Defensa que está liderado por Indra con el 51 por ciento de las acciones. El resto del accionariado está repartido entre GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Escribano EM&E y SAPA Placencia.

para el Ejército de Tierra. 788 millones. Recae en el consorcio Tess Defensa que está liderado por Indra con el 51 por ciento de las acciones. El resto del accionariado está repartido entre GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Escribano EM&E y SAPA Placencia. Sistema contra UAS . 17 millones de euros. Recae en la UTE C-UAS, conformada por Indra y Escribano EM&E.

. 17 millones de euros. Recae en la UTE C-UAS, conformada por Indra y Escribano EM&E. Tecnologías Aéreas Robóticas de Movilidad Autónoma Sensorizadas - UAS Clase I . 178 millones de euros. Recae en Aertec Defence, antigua filial de sistemas no tripulados de Aertec que fue comprada por Indra el pasado mes de julio.

. 178 millones de euros. Recae en Aertec Defence, antigua filial de sistemas no tripulados de Aertec que fue comprada por Indra el pasado mes de julio. Sistema Conjunto Radio Táctica (SCRT) . 768 millones de euros.

. 768 millones de euros. Conectividad Multidisciplinar (MC3) . 380 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Telefónica.

. 380 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Telefónica. Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente . 150 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Escribano EM&E.

. 150 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Escribano EM&E. ATP Ruedas: Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II . 1.181 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Escribano EM&E.

. 1.181 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Escribano EM&E. ATP Cadenas: Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible II . 1.821 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Escribano EM&E.

. 1.821 millones de euros. Recae en la UTE Indra-Escribano EM&E. Vehículo Lanzapuente de Ruedas . 190 millones de euros.

. 190 millones de euros. Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada (SCOMCE). 100 millones de euros.

(SCOMCE). 100 millones de euros. Sistema de Combate Terrestre Superior . 20 millones de euros.

. 20 millones de euros. Sistema Lanzador Embarcado. 42 millones de euros.

Poco después de conocerse los tres reales decretos con la aprobación de la prefinanciación de estos programas la compañía ha afirmado que gracias a los mismos movilizará a más de 1.000 proveedores y sumará 200 nuevos socios industriales en España, generando más de 3.000 empleos directos de alto valor añadido en ingeniería y producción, lo que tendrá un efecto multiplicador en la economía nacional.

La multinacional ha subrayado su compromiso de mantener en España el conocimiento y las tecnologías derivadas de estos programas, fortaleciendo la soberanía estratégica y la autonomía de las Fuerzas Armadas españolas y sus aliados europeos. Según Indra, todos los centros de decisión y capacidades tecnológicas van a permanecer en territorio nacional, garantizando el control sobre los desarrollos más críticos.