El Gobierno aprueba la prefinanciación de los grandes programas de armamento terrestres con Indra como gran protagonista

Era una de las grandes asignaturas pendientes en materia de Defensa. Los rumores sobre su aprobación han estado corriendo de martes en martes desde finales de septiembre. Y, por fin, el Consejo de Ministros ha cumplido. El Gobierno ha aprobado la prefinanciación de más de una veintena de programas de armamento, casi todos circunscritos al ámbito terrestre, pues eran lo que todavía estaban en el aire.

Estos programas, que serán fundamentales para modernizar las Fuerzas Armadas, también lo son para que el Ejecutivo cumpla su objetivo de alcanzar un 2 por ciento del PIB de inversión en Defensa. Una cifra a la que los países de la OTAN acordaron llegar en el año 2024 –el pacto se alcanzó en 2014-. España es el último de la fila aliada. Y llega después de que todos se hayan comprometido a encaminarse al 3,5 por ciento (+1,5 por ciento en seguridad).

La gran protagonista de la decisión gubernamental, como ya estaba previsto, es Indra, que se convierte en la gran empresa vertebradora de los programas de armamento terrestres. Para ella recae un adelanto de más de 4.000 millones de euros. La empresa lo ha celebrado en un comunicado en el que ha asegurado que movilizará para estos programas a sus más de 1.000 empresas proveedoras y a unos 200 nuevos socios industriales.

En el reparto de contratos también entran otras empresas clave del tejido industrial de la Defensa en España como son GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Tess Defence, AERTEC, Urovesa y Escribano EM&E . El Gobierno ha divido la prefinanciación de los programas en tres reales decretos.

El primero de los reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros concede a Indra un montante económico de 880 millones de euros para impulsar programas industriales de modernización militar. El objetivo, ha explicado el Gobierno, es reforzar las capacidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas y avanzar en la autonomía estratégica nacional en defensa, con proyectos en los ámbitos terrestre, aéreo y cibernético.

Los fondos financiarán tres grandes programas: el desarrollo de radares de localización de fuego enemigo (RADAR-FI) con 24 millones; la creación de un entorno virtual de entrenamiento en ciberseguridad (CYBER-RANGE) dotado con 36 millones; y la unificación de los sistemas de artillería antiaérea (COAAAS) del Ejército de Tierra, que concentrará la mayor parte de la inversión con 820 millones de euros.

El segundo real decreto adelanta un montante económico de 1.291 millones de euros y se centra en cinco programas de armamento de primer nivel. El Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) para el Ejército de Tierra recae en el consorcio Tess Defence (51% del accionariado de Indra y el resto entre GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Escribano EM&E y SAPA Placencia) por un importe de 788 millones de euros.

El Vehículo de Exploración y Reconocimiento (VERT) del Ejército de Tierra recae en Urovesa, que recibirá 132 millones de euros. La actualización y modernización del blindado a cadenas Pizarro será para GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con un adelanto de 176 millones. Los programas contra drones, liderados por la UTE C-UAS (Indra y Escribano EM&E) con 17 millones, y el de tecnologías aéreas robóticas de AERTEC, con 178 millones, completan el paquete de inversiones.

El tercer real decreto es el que tiene el importe más suculento: supera los 4.700 millones de euros. La mayor parte de la inversión se concentra en Indra, que lidera o participa en ocho de los diez proyectos. Entre ellos destacan el Sistema Conjunto Radio Táctica (SCRT), con 768 millones; la Conectividad Multidisciplinar (MC3), junto a Telefónica, con 380 millones; y el Sistema Integral de Proyección Anfibia Eficiente, con 150 millones de euros.

Indra también liderará la los programas de Fabricación Avanzada en Movilidad Terrestre Sostenible (ATP Ruedas y ATP Cadenas), en colaboración con Escribano EM&E, dotados con 1.181 y 1.821 millones de euros, respectivamente. O el vehículo lanzapuentes, con 190 millones. Una decisión que ha causado malestar en GDELS, que consideraba que tenía la mejor oferta, aunque se ha mostrado dispuesta a dialogar con Indra.

También se financia el Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada, con 100 millones; el Sistema de Combate Terrestre Superior, con 20 millones; y el Sistema Lanzador Embarcado, con 42 millones, todos ellos a cargo de Indra. Además, la UTE Cipherbit–Epicom recibirá 67 millones para desarrollar una capacidad cripto multidominio.

Lo aprobado este martes cierra el círculo de nuevos programas establecidos en el denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Primero se adelantaron a Navantia 2.300 millones para modernizar siete buques y construir tres nuevos. Luego se adelantó a Airbus 3.680 millones para programas de cazas, helicópteros y aviones. Y, por último, se adelantó a Airbus e Indra 350 millones para el desarrollo nacional del FCAS.