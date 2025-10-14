España completa su constelación de satélites militares: SpaceX pondrá en órbita el SpainSat NG II el 23 de octubre

El SpainSat NG II, segundo satélite de comunicaciones seguras del programa SpainSat NG, será lanzado el 23 de octubre desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) a bordo de un Falcon 9 de SpaceX. Si no hay contratiempos, el despegue se producirá a las 03:30 horas en España (01:30 UTC), según ha confirmado la compañía Hisdesat en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Con este lanzamiento se completará la constelación SpainSat NG, el proyecto espacial más ambicioso desarrollado en España. El sistema garantizará las comunicaciones seguras de las Fuerzas Armadas, organismos internacionales y países aliados durante las próximas décadas, fortaleciendo las capacidades de defensa y la autonomía tecnológica nacional.

El SpainSat NG II, de más de 6 toneladas y 7,3 metros de altura, es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo. Junto a su gemelo, el SpainSat NG I, ofrecerá servicios duales —civiles y militares— a instituciones como la Comisión Europea (GOVSATCOM), la OTAN y naciones asociadas.

Más del 45 por ciento de la carga industrial del satélite se ha desarrollado en España con la participación de gran parte del sector espacial nacional. El programa, liderado por Airbus, representa un importante impulso a la industria tecnológica española y a su integración en los programas espaciales europeos de seguridad y defensa.

Tras superar la revisión final de vuelo (FAR) en las instalaciones de Airbus en Toulouse, el SpainSat NG II se encuentra ya en Cabo Cañaveral, donde se ultiman las pruebas previas a su lanzamiento. Con esta misión, España consolida su posición como referente en comunicaciones satelitales seguras y refuerza la autonomía estratégica europea en un contexto internacional marcado por la competencia espacial.