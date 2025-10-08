El Gobierno da luz verde a un nuevo contrato de 120 millones para dotar de munición a las Fuerzas Armadas

El Gobierno ha aprobado en las últimas horas un nuevo acuerdo para la adquisición de munición de calibre 12,70 x 99 milímetros para las Fuerzas Armadas por un importe de 119,78 millones de euros. La decisión responde a la necesidad de mantener la preparación, eficacia y capacidad de respuesta de las diferentes unidades en un contexto de creciente demanda operativa debida al contexto internacional.

La munición de este calibre es utilizada por distintas armas en dotación del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, y se emplea de forma habitual en ejercicios tácticos, maniobras de adiestramiento y operaciones en el exterior. Este uso continuo exige una reposición constante para garantizar la disponibilidad del material en cualquier escenario de actuación.

El acuerdo marco permitirá asegurar el suministro regular y la reposición de existencias, manteniendo los niveles de reserva necesarios para las misiones dentro y fuera del territorio nacional. Además, proporcionará una planificación logística más eficiente y una gestión unificada de los recursos, evitando compras fragmentadas y reforzando la sostenibilidad presupuestaria del Ministerio de Defensa.

Con una duración inicial de cuatro años, prorrogable por otros dos, este contrato trata de garantizar la autonomía operativa y el mantenimiento de capacidades básicas de las Fuerzas Armadas. El Gobierno dice que esta medida forma parte de un esfuerzo sostenido por dotar a las unidades de los medios materiales adecuados para el cumplimiento de sus misiones y compromisos internacionales.

Centros de Educación Infantil

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros para permitir a Defensa financiar el servicio de gestión de sus centros de Educación Infantil, en aplicación del artículo 47 de la Ley Presupuestaria. Esta medida garantiza la continuidad del acuerdo marco suscrito con la empresa Kidsco Balance S.L., encargada de la gestión de estos centros entre julio de 2024 y julio de 2026.

El contrato actual presta servicio a 30 centros dependientes del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, y deberá incorporar otros 12 nuevos en fase de construcción. Para el ejercicio 2026, el coste total del servicio asciende a 2,93 millones de euros, elevando los compromisos de gasto a 13,6 millones. Dado que este importe supera el límite previsto en la Ley General Presupuestaria, el Ejecutivo ha autorizado el incremento para asegurar la financiación y el correcto funcionamiento del programa de conciliación del personal militar.