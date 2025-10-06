Los datos clave del desfile de la Fiesta Nacional: 3.800 militares, 74 aeronaves, 162 vehículos y la Formación Mirlo

Las calles del centro de Madrid serán el escenario este domingo de la tradicional parada militar que se celebra cada 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional. Un acto que va a estar presidido por los Reyes de España y contará con la presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que este año estará presente con el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio, después de que ingresó hace un mes en la Academia General del Aire.

El desfile reunirá a un total de 3.847 efectivos, principalmente de las Fuerzas Armadas, aunque como otros años también van a participar miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y servicios de emergencia. La parada se iniciará en el Paseo de Recoletos, junto a la Glorieta de Carlos V y finalizará en la plaza de Colón, ubicándose la Tribuna Real en la Plaza Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno.

Recorrido del desfile de la Fiesta Nacional 2025.

En el apartado aéreo participarán 74 aeronaves, con 45 aviones y 29 helicópteros, que ofrecerán una exhibición sobre el cielo madrileño. Entre ellas destacará la Formación Mirlo, que sustituye a la Patrulla Águila. Inicialmente no estaba previsto que dibujasen la bandera de España en el cielo de Madrid, pero todo parece indicar que en la última semana se ha cambiado de opinión y es muy posible que lo hagan.

El componente terrestre contará con 162 vehículos, incluyendo carros de combate Leopardo 2E, vehículos Uro Vamtac, obuses autopropulsados, radares y unidades NRBQ. Además, desfilarán 229 caballos, 39 motocicletas y seis perros de unidades caninas. La muestra pretende reflejar la capacidad logística, el grado de modernización y la versatilidad de las Fuerzas Armadas españolas.

El acto se iniciará con la bajada de la bandera de España –de 24 metros cuadrados– desde el cielo con un salto paracaidista que estará a cargo de la PAPEA (Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire). Se procederá entonces al emotivo homenaje a los que dieron su vida por España. Posteriormente, dará inicio la parada con el desfile aéreo y el desfile terrestre, que discurrirá por el Paseo de Recoletos.