La Formación Mirlo se estrenará en la Fiesta Nacional como sustituta de la Patrulla Águila sin banderas en el cielo

El Ministerio de Defensa sigue preparando contrarreloj todos los detalles del acto central de la Fiesta Nacional, que volverá a ser el tradicional desfile militar que discurrirá por las calles del centro de Madrid. Un acto que estará presidido, como es habitual, por los Reyes de España y que volverá a contar en la Tribuna Real con la presencia de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, que este año estará presente con el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio.

No se conocen todavía el número de militares que participarán en el desfile, ni el número y tipo de aeronaves exactas que sobrevolarán la capital de España –aunque algunas ya están realizando pruebas de vuelo en el cielo de Madrid–, ni el número y tipo de vehículos terrestres que harán las delicias del público sobre el asfalto –el año pasado hubo grandes ausentes como los blindados 8x8 Dragón, los carros Leopardo o los Pizarro–.

Lo que sí está claro ya es dónde se va a realizar. El recorrido del desfile va a coincidir con el del año pasado, comenzando en el área de Atocha, cerca de la plaza del Emperador Carlos V, y recorriendo casi todo el Paseo de Recoletos y todo el Paseo del Prado hasta la plaza de Colón, donde concluirá el recorrido. La Tribunal Real y el resto de autoridades estarán ubicados en la plaza Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno.

También está claro ya que será el gran estreno de la Formación Mirlo, la agrupación acrobática que sustituye de momento a la Patrulla Águila, que se despidió el pasado mes de junio con un gran festival aéreo en Murcia. Un adiós obligado por el cambio de aeronave de formación en la Academia General del Aire (AGA), retirando los veteranos cazas C101 que empleó la carismática patrulla durante sus 40 años de actividad.

La Formación Mirlo va a emplear siete aviones Pilatus PC-21, la aeronave que desde hace dos años vertebra totalmente la formación aeronáutica de la AGA. El mismo aparato con el que este año va a aprender a pilotar la Princesa de Asturias. El cambio de motores de reacción por motores turbohélice ha obligado a Defensa a repensar parte del espectáculo aéreo de la Fiesta Nacional, algo que ya se sabía desde hace varios meses.

Finalmente, en el departamento de Margarita Robles han decidido no arriesgar y la Formación Mirlo no va a dibujar la bandera de España sobre el cielo de Madrid, según han explicado a Libertad Digital fuentes militares. Y es que la instalación de los pods de humo en los Pilatus PC-21 es un gran reto todavía en estos momentos, algo que no es tan fácil como aparentemente se puede pensar.

En los C101 el pod de humo estaba junto al motor a reacción y se usaba el mismo para impulsar el humo teñido de un color, dejando una única estela. En los Pilatus PC21, al ser una aeronave turbohélice, los pods de humo con los que se está probando se colocan en soportes subalares, es decir, debajo de cada ala, haciendo que, de momento, cada avión desprenda dos estelas diferenciadas de color.