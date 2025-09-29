La Armada prepara un despliegue histórico en Estados Unidos para el 4 de julio con motivo del 250 aniversario del país

La Armada española protagonizará el próximo 4 de julio el mayor despliegue de su historia en Estados Unidos. Con motivo del 250 aniversario de la independencia del país, el grupo expedicionario Dédalo, encabezado por el portaeronaves L-61 Juan Carlos I, participará en la gran revista naval de Nueva York. La decisión se produce pese a la falta de implicación del Gobierno en los actos oficiales con Washington.

El grupo estará compuesto por el portaeronaves Juan Carlos I, dos fragatas y un buque de aprovisionamiento de combate, además del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que hará escala en la ciudad durante su crucero de instrucción. Durante la semana del 1 al 9 de julio, la flota española tomará parte en maniobras conjuntas, recepciones y desfiles navales en el East River, donde la US Navy conmemorará sus 250 años.

La presencia española en el aniversario estadounidense se ha planificado a contrarreloj. Fuentes militares han confirmado que la Armada ha tenido que reorganizar su calendario de maniobras para garantizar la asistencia. El portaeronaves Juan Carlos I, llegará al país estadounidense unos meses después de haber abandonado el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz), donde está siendo sometido a un exhaustivo proceso de mejoras.

Estas reparaciones han provocado que el grupo Dédalo se encuentre ahora mismo en Estados Unidos sin la presencia del buque insignia de la Armada. Está participando en el ejercicio Unitas 25, uno de los más antiguos y relevantes en el ámbito naval multinacional, organizado por la Armada estadounidense, y que ha dejado unas impresionantes imágenes de la Infantería de Marina española desembarcando en Estados Unidos.

El despliegue naval se producirá en un momento de frialdad diplomática entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Administración de Donald Trump. El Gobierno español no ha creado la comisión interministerial prevista para coordinar la participación en los actos. Sin embargo, la cúpula militar ha querido mantener el compromiso con Estados Unidos y la OTAN, al margen de la situación política.

La cooperación entre ambos países sigue siendo estrecha en el ámbito de la defensa. Estados Unidos sigue considerando estratégica su presencia en las bases españolas de Rota y Morón, esenciales para operaciones conjuntas, y valora la capacidad de Navantia en la construcción naval. El interés estadounidense por los astilleros españoles se ha reavivado ante la creciente competencia de China en el sector naval militar, que presiona a la industria norteamericana.

Además de la cita de julio en Nueva York, España participará en los actos conmemorativos de octubre en Filadelfia, donde se reunirán más de 70 marinas aliadas. El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro, representará a España en la ceremonia principal. Con este despliegue histórico, la Armada reafirma su papel internacional y la solidez de los lazos militares con Estados Unidos.