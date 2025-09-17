Defensa moviliza a 1.000 militares extra para proteger Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y los islotes de soberanía

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a través del Mando Operativo Terrestre (MOT), ha desplegado en las últimas horas a más de un millar de efectivos de las Fuerzas Armadas en Canarias, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las islas y peñones de soberanía en el Mediterráneo en el marco de la activación Sinergia 25, una operación que busca reforzar la seguridad de los espacios de interés para España.

La actividad se enmarca en las Operaciones Permanentes de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) y pretende coordinar la acción de los distintos mandos para garantizar una respuesta eficaz y unificada en la defensa del territorio y la población. El jefe de Estado Mayor del MOT, general de división Ramón Armada Vázquez, ha explicado que las unidades intercambian información con otros mandos y coordinan despliegues conjuntos.

En Canarias, la Brigada Canarias XVI del Ejército de Tierra se ha desplegado de forma simultánea en las ocho islas, con patrullas de seguridad y vigilancia de infraestructuras críticas. En paralelo, el Regimiento de Artillería Antiaérea 94 ha complementado la defensa aérea con sistemas NASAMS, cañones 35/90 y misiles Mistral en la Base Aérea de Gando.

En Melilla, se ha reforzado el destacamento de Chafarinas con una sección de la Legión, mientras que un subgrupo del Regimiento de Ingenieros 8 realiza reconocimientos en coordinación con unidades navales y aéreas. En Ceuta, patrullas y embarcaciones de la Compañía de Mar han incrementado la vigilancia, incluida la del islote Perejil.

Por otro lado, en las Islas Baleares, el Regimiento Palma 47 del Ejército de Tierra ejecuta patrullas de reconocimiento en Mallorca y colabora en tareas de vigilancia ambiental junto a autoridades civiles, subrayando la importancia de la cooperación entre Ejército y sociedad.

Además del Mando Operativo Terrestre (MOT), también están participando los mandos Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), Ciberespacial (MOC) y Espacial (MOESPA coordinados desde el Mando de Operaciones (MOPS), con ejercicios como el Eagle Eye 25-3 en Canarias y el Atlántico, y la vigilancia cibernética y espacial.