ATME pide a Defensa que los Presupuestos Generales de 2026 incluyan una subida de 600 euros al mes a los militares

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una de las asociaciones militares que tiene representación en el Consejo de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), ha solicitado este lunes a los grupos de la comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 incluyan una subida de 600 euros al mes para los militares en activo y en la reserva.

La petición llega tras la publicación de la Orden HAC/974/2025, que marca el inicio del proceso presupuestario. ATME ha considerado que actualizar las retribuciones de la Escala de Tropa y Marinería es clave para retener talento y garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas. El incremento solicitado se dividiría en 250 € para el componente general y 350 € para el componente singular del Complemento Específico.

El objetivo de esa subida salarial es acercar los sueldos de los militares a los de la Guardia Civil y otros servidores públicos con funciones equivalentes. ATME ha subrayado que las actuales remuneraciones no compensan adecuadamente la dedicación, el riesgo, la movilidad geográfica y la separación familiar que exige la carrera militar, lo que dificulta atraer y retener personal cualificado.

Además del aumento de 600 euros mensuales, ha pedido mejorar el Complemento de Empleo, reconocer la profesión militar como de riesgo con coeficientes reductores para adelantar la jubilación, y garantizar compensación económica por servicios fuera de horario. También ha reclamado actualizar las dietas para comisiones de servicio, actualmente sin cambios desde 2002, y establecer mecanismos que eviten la pérdida de poder adquisitivo de los reservistas.

Por último, ATME ha concluido que invertir en los soldados es invertir en la seguridad y defensa del país. La asociación ha adjuntado un documento detallado con sus propuestas y se ofrece a mantener reuniones para aclarar dudas y defender la medida ante Defensa y los parlamentarios.