Nuevo hito para la Armada: la nueva F111 toca agua amadrinada por la reina Sofía y con nombre de héroe de la Reconquista

La Armada española sigue superando hitos en su continuo proceso de modernización. El último de ellos ha tenido lugar este jueves, con la botadura en el astillero de Navantia en Ferrol de la F111 Bonifaz, la primera de las cinco fragatas de la nueva clase F110 que tendrá que sustituir en unos años a las veteranas F-80 de la clase Santa María. Unas embarcaciones que al igual que las F100 llevan en su interior el sistema AEGIS.

El acto se ha iniciado a las 19.36 horas. El momento exacto que coincidía con la pleamar, el instante en el que la marea se encuentra más alta, junto antes de empezar el descenso hacia la bajamar. Todo ello para facilitar que el nuevo buque militar se desplazase por la cama de la grada donde se encontraba hasta caer sobre las aguas de la Ría de Ferrol. Momento cumbre que ha sido amadrinado por la reina emérita, Sofía de Grecia.

Junto a ella, una gran cantidad de autoridades políticas y militares que han querido estar en el acto. Ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Así como la competente en la materia, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Junto a ellos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Su botadura no supondrá su entrada en servicio inmediata. Entre la jornada de este jueves y su entrega a la Armada en 2028 todavía quedan una serie de hitos importantes por superar, como son la finalización del armamento del casco y la superestructura, la instalación de los sistemas de combate y sensores, el montaje del armamento principal y secundario, las pruebas de puerto, las pruebas de mar, y las pruebas de aceptación por parte de la Armada.

La F111 Bonifaz debe su nombre a Ramón de Bonifaz y Camargo (nacido a finales del siglo XII y fallecido en Burgos en 1256), primer almirante de Castilla y creador de la Marina Real de Castilla. Su gran hazaña militar tuvo lugar en la batalla de Sevilla (1248) durante la Reconquista, cuando al mando de una escuadra fluvial logró romper el puente de barcas que unía Sevilla con Triana, un hecho clave para recuperar la ciudad, ocupada por los sarracenos.

Las funciones de las futuras F110 en la Armada

Las fragatas F-110 son buques de escolta polivalentes, con capacidad antiaérea, antisuperficie y antisubmarina que tendrá entre sus cometidos principales la protección de la fuerza y la proyección del poder naval. Pueden operar por independiente o de forma combinada con otras unidades. Su versatilidad hace que también puedan desempeñar funciones de seguridad marítima o de apoyo a autoridades civiles.

Están equipadas con el radar multifunción AN/SPY-7 (V) de Lockheed Martin, integrado en el sistema de combate Scomba, lo que le permitirá afrontar misiones de defensa aérea, guerra antisubmarina, operaciones de superficie y proyección de fuerza. Incluye una propulsión híbrida CODELAG (combinación de diésel, turbina de gas y propulsión eléctrica) que permite una navegación silenciosa y reduce su firma acústica frente a submarinos.

El Sistema Integrado de Servicios (ISS) mejora la experiencia a bordo, integrando la iluminación, las comunicaciones internas, el circuito cerrado de televisión y otros sensores en una única arquitectura inteligente, lo que reduce el cableado y mejora la calidad de vida de la tripulación.

Entre sus principales innovaciones destaca la incorporación del gemelo digital, una réplica virtual del buque que permitirá monitorizar y predecir el rendimiento en tiempo real, facilitando tanto la operación como el mantenimiento. Además, incorpora sensores de última generación, sistemas de guerra electrónica avanzados y una arquitectura abierta que facilitará futuras modernizaciones.

El programa de las F110

El programa de las fragatas F110, aprobado en el año 2019, supone una inversión de 4.325 millones de euros para la fabricación de cinco unidades. La empresa líder es Navantia, aunque también están participando varios centenares de empresas en diferentes aspectos del proyecto, entre los que destaca Indra, encargada de facilitar algunos de los sistemas tecnológicos más sensibles de las embarcaciones.

Los datos oficiales indican que este programa supone una carga de trabajo asegurada de unos 12 años para el astillero de Navantia en Ferrol. Asimismo, supone la creación de unos 9.000 puestos de trabajo. De ellos, 1.300 son directos, otros 2.000 en la industria auxiliar y, a esos, habría que sumar otros 5.700 indirectos, que se generarían en empresas suministradoras del programa.

La previsión en estos momentos es que la primera unidad, la F111 Bonifaz, sea entregada a la Armada en 2028, como ya se ha mencionado anteriormente. La F112 Roger de Laura sería entregada en 2029. La F113 Menéndez de Avilés lo sería en el año 2030. A continuación, se entregarían la F114 Luis de Córdova y la F115 Barceló en los años 2031 y 2032, respectivamente.

La aspiración de la Armada española en estos momentos es que el programa no se quede ahí y, aprovechando el aumento de la inversión en Defensa, se puedan solicitar dos unidades más, que serían la F116 y la F117, con algunas mejoras en capacidad antiaérea y antisuperficie sobre las cinco unidades iniciales.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.