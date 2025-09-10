El Gobierno anula dos contratos clave para modernizar las Fuerzas Armadas por tener tecnología israelí: Silam y Spike

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes una ruptura total de la colaboración en materia de Defensa con Israel. Era su forma de recuperar algo de iniciativa política en el comienzo del nuevo curso, después de meses noqueado por las investigaciones judiciales que cercan a su núcleo familiar (su mujer y su hermano) y a parte de su círculo más cercano de colaboradores durante los últimos años (Santos Cerdán y José Luis Ábalos).

La reacción del Ministerio de Defensa ha sido meteórica, pues ha hecho oficial en las últimas horas la anulación de dos contratos fundamentales para la modernización de las Fuerzas Armadas, ambos con tecnología israelí. Se trata del SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad) y de uno de los contratos para la adquisición de los misiles contracarro Spike LR2. Entre ambos suponen un montante económico de 1.000 millones de euros.

La decisión se hizo pública a última hora del martes con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la anulación de estos contratos. En las resoluciones, en el apartado dedicado a la explicación de cuál es el motivo de la decisión, el Gobierno tan sólo pone la palabra "otro". Sin más explicaciones, rompe así dos programas que debían reforzar las capacidades estratégicas del Ejército de Tierra.

El contrato del SILAM, adjudicado a una UTE liderada por Escribano EM&E junto a Rheinmetall Expal Munitions (la antigua Explosivos Alaveses) ascendía a un total de 700 millones, para la fabricación de un lanzacohetes de última generación que está inspirado en el sistema PULS de la compañía israelí Elbit Systems. El contrato estaba cumpliendo hasta ahora con el calendario previsto y el primer demostrador fue entregado el pasado mes de diciembre.

El contrato de los misiles contracarro Spike LR2 fue adjudicado a Pap Tecnos, la filial española de la compañía israelí Rafael y tenía un montante económico de 285 millones de euros. El Ministerio de Defensa ya anuló otro contrato similar el pasado mes de junio, cuando anuló otro contrato similar para la adquisición de 168 puestos de tiro y un cómputo aproximado de 1.680 misiles.

