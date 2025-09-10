El Gobierno aprueba más de 250 millones en contratos para las Fuerzas Armadas: RPAS mini, lanzacohetes, ciberdefensa…

El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de contratos destinados a la modernización de las Fuerzas Armadas que engloban desde la adquisición y mantenimiento de sistemas de armas hasta una fuerte inversión asociada a la Ciberdefensa, con la compra de sistemas, simuladores y la construcción de infraestructuras. En total, se trata de un total de 9 contratos que suman un montante económico superior a los 252,8 millones de euros.

El de mayor cuantía es el destinado a la compra de sistemas lanzacohetes de 100 milímetros, que alcanza los 64,8 millones de euros. Se trata de un sistema es de empleo común en gran parte de las unidades del Ejército de Tierra y que es esencial para la instrucción y preparación de los militares, así como para mantener las capacidades operativas de las unidades dentro de los niveles adecuados.

El segundo contrato en cuantía económica aprobado es para la construcción del Centro de Respuestas ante Emergencias Informáticas (ESPDEF-CERT) del Mando Conjunto de Ciberespacio (MCCE) en la base Retamares (Pozuelo de Alarcón), con un importe 42,2 millones de euros. La nueva infraestructura permitirá adiestrar al personal, para garantizar la supervivencia de los elementos físicos, lógicos y virtuales críticos para la Defensa.

Con un presupuesto de 40 millones de euros, el Gobierno ha aprobado también el acuerdo por el que se autoriza la celebración de la Orden de Ejecución abierta para el sostenimiento de las obras programadas e incidentales de las fragatas de la clase F-100, buques de aprovisionamiento de combate, patrulleros y resto de buques apoyados por el arsenal de Ferrol y otros de la Armada en tránsito.

El cuarto contrato en cuantía, de 25,5 millones de euros, es para la potenciación de las Capacidades de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio de las Fuerzas Armadas, y el objetivo es la adquisición de equipamiento y el software necesarios para mejorar y ampliar sus capacidades de computación y almacenamiento.

De cuantía similar, 23,7 millones de euros, es el contrato para la adquisición de sistemas aéreos remotamente tripulados (RPAS) de clase I Mini de ala rotatoria. Estos aparatos están destinados para el Ejército del Aire y el Espacio y se emplearán para satisfacer las necesidades ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) de sus unidades, ya sea en territorio nacional o en zonas de operaciones.

El Consejo de Ministros ha aprobado del mismo modo un contrato por valor de 17 millones de euros para la construcción del NATO CYBER RANGE para el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) en la base de Retamares. Se trata de un sistema dedicado a la prevención de los ciberataques.

Misma cuantía, 17 millones de euros también, son los destinados a la construcción del Centro de Operaciones (CyOC) para el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) en la base de Retamares, que permitirá simular entornos operativos reales para formación, entrenamiento, experimentación y validación de conceptos y tecnologías de ciberdefensa y ciberseguridad.

El octavo contrato aprobado, por un importe de 15,7 millones de euros, es para la realización de la urbanización de la nueva parcela para el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) en la base de Retamares. Su finalidad es alojar los distintos servicios del MCCE que actualmente están diseminados en la base, cumpliendo a su vez con los requisitos estipulados en materia de ciberseguridad.

Por último, el Gobierno ha aprobado un contrato de 6,9 millones de euros, para la modificación del Lote 2 del Acuerdo Marco de servicios de operador logístico para el Ministerio de Defensa, con el fin de hacer frente a las necesidades en relación al transporte nacional de mercancías.

