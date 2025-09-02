Los Eurofighter españoles interceptan tres aviones militares rusos en el Báltico en su primer mes en Lituania

Los cazas españoles desplegados en el Báltico ya están interceptando aviones militares rusos. El destacamento Vilkas, compuesto por ocho cazas Eurofighter Typhoon del Ala 11 (Morón de la Frontera) del Ejército del Aire y el Espacio, han sido activados hasta en tres ocasiones en su primer mes de despliegue para interceptar e identificar aparatos de la Fuerza Aérea rusa que estaban sobrevolando el espacio aliado sin cumplir la legalidad internacional.

Ubicados en la antigua base soviética de Siauliai (Lituania), que actualmente ocupa la reducida fuerza aérea lituana, en misión de Policía Aérea bajo bandera de la OTAN, también han llevado a cabo 15 entrenamientos de alerta -conocidos como T-Scramble o Trainning Scramble-, dos misiones de disuasión y seis de integración con otras fuerzas aliadas, según datos facilitados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El contingente, integrado por casi 200 militares de hasta 15 unidades distintas del Ejército del Aire, cuenta también con un avión de transporte y reabastecimiento Airbus A400M del Ala 31 (Zaragoza). Esta aeronave ha efectuado ya 20 misiones de repostaje en vuelo, según han explicado las mismas fuentes militares, tanto a los propios Eurofighter del destacamento como a aviones de otros países aliados desplegados en la región.

El destacamento Vilkas se activó a finales del pasado mes de julio, cuando tomó el relevo de un escuadrón de cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Rumanía. Desde entonces, opera bajo el mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, y la previsión es que esté desplegado en la zona hasta el próximo mes de noviembre. En una base que ya es familiar para los aviadores españolas, pues es la novena rotación que se hace en la base en la última década.

El objetivo principal de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN es proteger el espacio aéreo de las tres pequeñas repúblicas, que no tienen medios suficientes para garantizarla por ellos mismos. En el momento de su integración en la Alianza Atlántica, en 2004, llegaron a un acuerdo con el organismo para que fueran otros socios de la coalición, con capacidad para ello y con carácter rotativo, quienes les garantizasen esa protección aérea.

La principal amenaza a la que se enfrentarán son los cazas, bombarderos y aviones de transporte militar de la Fuerza Aeroespacial rusa. Éstos suelen violar de manera continuada el espacio aéreo de estos países cuando vuelan entre Rusia y su exclave de Kaliningrado, además de volar fuera de este espacio aéreo incumpliendo las normas internacionales de aviación, es decir, sin plan de vuelo conocido y con el transpondedor apagado.

Además de su misión de vigilancia aérea, los militares españoles también han participado en ejercicios conjuntos como el Furious Wolf, en el que personal JTAC (controladores aéreos avanzados) españoles han dirigido operaciones con cazas de diferentes países de la OTAN. Asimismo, los efectivos se han adiestrado en tiro con armas cortas y largas en un campo de instrucción de la Fuerza Aérea lituana, reforzando sus capacidades de seguridad.

