Marruecos sigue su plan de rearme: busca submarinos en Francia, Alemania y Rusia

El diario marroquí H24info señala que existen "informes" que indican que Marruecos está negociando para la adquisición de submarinos franceses y un experto en materia de defensa ha señalado a este medio que no puede ni confirmar ni desmentir la cuestión de las negociaciones sobre este tipo de navíos aunque ha precisado que "nunca hay humo sin fuego".

Por otro lado, el diario Army Recognition señala que la empresa francesa Naval Group "ha propuesto formalmente" submarinos Scorpène a Marruecos. De igual manera, este diario también señala que dentro de las negociaciones estarían también empresas alemanas y rusas ofertando submarinos Tipo 209/1400 y Dolphin/HDW (Alemania) y Amur-1650 (Rusia).

En cuanto a las razones detrás de la compra de submarinos, el experto ha señalado que la adquisición de submarinos por parte de Marruecos se presentaría como una continuación lógica del aumento del poder aéreo que está llevando acabo el país y, además, responde a la doctrina militar marroquí cada vez más centrada en el mar.

El especialista en asuntos militares ha precisado que Marruecos "debe asegurar su territorio marítimo, su patrimonio costero y su soberanía" sobre los 3.500 kilómetros de costa que posee. De igual manera, el analista ha señalado que Argelia cuenta con ocho submarinos rusos y que cuatro de ellos están desplegados cerca del territorio marroquí.

Submarinos de la clase Scorpène

Este submarino está diseñado para funciones de sigilo, inteligencia y ataque contra objetivos de superficie y submarinos. "Su diseño se adapta a las necesidades de las armadas usuarias y puede incorporar las últimas innovaciones, como baterías de iones de litio, lo que lo convierte en un submarino de vanguardia tecnológica", precisan desde la página web oficial de Naval Group.

Este tipo de submarino también cuenta con sónares como el Thales S-Cube y algunas de sus variante incorporan módulos de propulsión independiente del aire (AIP), según Army Recognition.

Naval Group también anunció en julio de 2025 que había alcanzado un contrato con Indonesia para la fabricación de dos submarinos Scorpène Evolved.

La nota de prensa de Naval Group sobre la venta de submarinos a Indonesia señala también que estos submarinos se construirán "en, por y para" este país por lo que en caso de celebrar un contrato similar con Marruecos es posible que los submarinos puedan construirse en su territorio. De hecho, el diario marroquí Nador City apunta a que la industria de Marruecos pueda verse envuelta en la fabricación de piezas.