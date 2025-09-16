La Infantería de Marina española desembarca en Estados Unidos para unirse al ejercicio Unitas 25
El grupo de combate Dédalo ha navegado hasta Estados Unidos para participar en las maniobras Unitas 25. Su llegada ha traído un espectacular desembarco en la costa este estadounidense.
Tras una larga travesía por el Océano Atlántico, el grupo Dédalo 25-3 ha alcanzado la costa este de Estados Unidos. El buque de asalto anfibio L51 Galicia (al fondo en la imagen) ha encabezado la formación española en este despliegue histórico.
El Grupo de combate Dédalo 25-3 también está integrado por la fragata F102 Almirante Juan de Borbón y la fragata F86 Canarias.
Al amanecer, la costa de Carolina del Norte ha aparecido en el horizonte como escenario de la operación de desembarco.
El mismo ha tenido lugar en las playas de Camp Lejeune, muy cerca de la base principal del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
El L-51 Galicia ha abierto sus compuertas y ha lanzado al mar las primeras lanchas de desembarco LCM1E. En su interior han viajado los infantes de Marina preparados para tomar la playa.
Cinco embarcaciones rápidas del Batallón de Desembarco se han unido al asalto.
Los primeros equipos han pisado la arena y ha asegurado la cabeza de playa, para dar seguridad al desembarco.
Helicópteros SH-60F y SH-60B, embarcados en las dos fragatas españolas, han apoyado las operaciones desde el aire.
Unos 350 infantes de Marina han participado en la maniobra.
Minutos después han desembarcado los vehículos de alta movilidad táctica que reforzaron la posición.
La maniobra se ha realizado de forma conjunta con unidades del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.
Tras el desembarco, los buques españoles han recalado en la base naval de Mayport, Florida.
Los militares españoles van a participar en el ejercicio Unitas 25, con participación de 25 países y 8.000 efectivos.
Unitas es considerado como el ejercicio naval más antiguo del mundo que sigue activo. Su primera edición tuvo lugar en 1960.