China exhibe su poder militar con Putin y Kim Jong-un a su lado en un desfile en Pekín Con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido lugar un desfile militar en Pekín que ha reunido a los disctadores Xi Jinping, Putin y Kim Jong Un en un acto que no se veía desde el año 1959. Durante el desfile, el presidente de China agradeció a todos los que hicieron "importantes contribuciones" a la resistencia china en la guerra.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 20 Desfile militar en Pekín con motivo del 80º aniversario de la victoria china en la 2º Guerra Mundial El presidente Xi Jinping abrió el desfile militar en Pekín con motivo del 80º aniversario de la victoria china en la Segunda Guerra Mundial. Llamó a “recordar la historia” y agradeció a los veteranos que lucharon contra Japón, en un acto cargado de simbolismo y marcado por un gran despliegue político y militar. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 20 Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un El evento tuvo como gran novedad la presencia conjunta de Vladímir Putin y Kim Jong-un. Por primera vez, los líderes de China, Rusia y Corea del Norte aparecieron públicamente en un acto de esta magnitud, subrayando la dimensión geopolítica del aniversario y el gran despliegue por parte de China. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 20 80 salvas de artillería La ceremonia comenzó con 80 salvas de artillería, una por cada año desde el final de la contienda mundial. Miles de invitados en la avenida Chang’an agitaron banderas rojas, mientras coros patrióticos interpretaban canciones emblemáticas de la resistencia china frente a la invasión japonesa. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 20 Invitados internacionales Entre los invitados internacionales figuraban mandatarios de países como Irán, Vietnam, Pakistán, Serbia, Bielorrusia, Zimbabue y Cuba. Para Kim Jong-un, fue el primer acto multinacional desde que llegó al poder en 2011, y acudió acompañado de su hija, Kim Ju-ae. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 20 50.000 asistentes En el aire, helicópteros militares sobrevolaron la ciudad portando pancartas con lemas como “La justicia prevalecerá” o “El pueblo prevalece”. En paralelo, unos 50.000 asistentes siguieron la marcha de las tropas y corearon consignas nacionalistas. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 20 Sistemas de armas más avanzados El desfile exhibió los sistemas de armas más avanzados de China: misiles de corto y medio alcance, drones furtivos, lanzacohetes múltiples, aviones de alerta temprana, tanques de última generación y vehículos hipersónicos. El plato fuerte fue el DF-5C, un misil balístico intercontinental capaz de portar hasta 12 ojivas. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 20 El Ejército Popular de Liberación El Ejército Popular de Liberación mostró también innovaciones como interceptores HQ-29, sistemas antienjambre, drones submarinos y hasta robots con forma de perro. Según expertos, el arsenal refleja la modernización acelerada de las fuerzas armadas chinas, ya al nivel de Estados Unidos en ciertos ámbitos. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 20 Tensión entre Taiwán y Estados Unidos El contexto de la exhibición estuvo marcado por la tensión con Taiwán y Estados Unidos. El presidente taiwanés, William Lai, calificó a Pekín como “fuerza extranjera hostil”, mientras que en Washington, Donald Trump ironizó sobre la presencia conjunta de Xi, Putin y Kim, acusándolos de “conspirar contra Estados Unidos”. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 20 El papel chino en la Segunda Guerra Mundial El desfile sirvió también para reivindicar el papel chino en la Segunda Guerra Mundial, resaltando las millones de víctimas y el esfuerzo del país en desgastar al ejército japonés. Pekín denuncia que su contribución ha sido “subestimada” por Occidente en los relatos históricos de la contienda. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

10 / 20 Los soldados marchan frente a la Plaza de Tiananmen El presidente Xi Jinping utilizó su discurso no solo para honrar a los veteranos de guerra, sino también para enviar un mensaje al mundo. Según él, la humanidad debe elegir entre “paz o guerra” y entre “cooperación mutua o juegos de suma cero”, en clara referencia a la pugna con Occidente. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

11 / 20 45 columnas del Ejército Popular de Liberación Otra de las 45 columnas del Ejército Popular de Liberación. Según el dictador comunista Xi Jinping, "el gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable, y la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfará, sin duda". Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

12 / 20 Aviones Flying Wingmans Durante el desfile se mostraron aviones no tripulados, conocidos como Flying Wingmans. Estos aviones están diseñados para volar en coordinación con cazas tripulados. Su función es proporcionar apoyo en tareas de reconocimiento, guerra electrónica y ataque, actuando como plataformas autónomas que refuerzan la capacidad operativa de la flota. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

13 / 20 Otro de los aviones no tripulados exhibidos en la plaza de Tiananmen Fabricantes como Airbus y Dassault Aviation trabajan en estos proyectos, que permiten al piloto del avión principal controlar a distancia estas unidades, capaces de portar armamento de precisión y de asumir misiones de riesgo sin comprometer vidas humanas. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

14 / 20 Soldados del Ejército Popular de Liberación caminan por la Plaza de Tiananmen Más de 10.000 soldados desfilaron en formación, hubo salvas de artillería y se entonaron canciones patrióticas en un escenario cuidadosamente diseñado para proyectar poder. Además, las autoridades han afirmado que todo el equipo expuesto durante el desfile militar es de fabricación nacional y se encuentra actualmente en servicio. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

15 / 20 El presidente ruso, Vladimir Putin, a su llegada al desfile militar. Putin, por su parte, aprovechó la visita para estrechar lazos con Pekín. Según la analista Nina Jrushcheva, firmó acuerdos para aumentar las exportaciones de petróleo a China, lo que representa un triunfo para Moscú en medio del aislamiento occidental por la invasión de Ucrania. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

16 / 20 Aviones de combate vuelan sobre Pekín El desfile mostró una combinación de armamento tradicional y tecnologías de última generación, desde láseres de defensa aérea y cazas furtivos hasta misiles antibuque, drones submarinos y robots con forma de perro. Entre las novedades sobresalió su más reciente misil balístico intercontinental, reflejo de la fuerte apuesta de China por modernizar sus capacidades militares. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

17 / 20 Desfile de los tanques Con la presencia de dirigentes de más de una veintena de países, el desfile de tanques y misiles ha funcionado también como una vitrina para el armamento chino, según señala Alexander Neill en la BBC. Algunos de los asistentes, como Myanmar, ya son compradores habituales, pero el objetivo de Pekín es atraer nuevos clientes o ampliar contratos existentes. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

18 / 20 Control comunista El evento estuvo acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad en la capital china. Se prohibió el uso de drones, se instalaron controles con escáneres similares a los de los aeropuertos y se cerraron avenidas enteras, en un recordatorio del férreo control del Partido Comunista sobre la sociedad. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

19 / 20 Tribuna de Tiananmen En un gesto cargado de simbolismo, los tres líderes caminaron juntos por la alfombra roja hasta la tribuna de Tiananmen, acompañados por más de 20 jefes de Estado y de gobierno. El protocolo los mostró sentados en primera fila, con Xi en el centro, Putin a su derecha y Kim a su izquierda. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar