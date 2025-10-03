Nuevo hito para la Armada: Navantia pone a flote el submarino S82 Narciso Monturiol

La Armada ha alcanzado un nuevo hito en su constante proceso de modernización. De la mano de Navantia, ha celebrado este viernes la puesta a flote del submarino S-82 Narciso Monturiol en los astilleros de la empresa pública en Cartagena (Murcia), en un acto que ha estado presente buena parte de la cúpula militar y de la Armada.

Es el segundo de los cuatro de la clase S-80 que forma parte del programa de sumergibles más ambicioso desarrollado por la industria naval española. Al igual que su predecesor, el S81 Isaac Peral, no incorpora todavía el sistema AIP (propulsión independiente del aire), que permitirá a futuras unidades operar sumergidas durante unas tres semanas sin necesidad de emerger, un hito dentro de los submarinos convencionales.

Este sistema permite generar agua y electricidad a cualquier profundidad gracias a un sistema de pila de combustible donde el hidrógeno (H2) y el oxígeno (O2) se combinan para producirlos. La previsión actual es que tanto el S81 como el S82 reciban el sistema durante su primera gran carena, una revisión en profundidad que se realiza a los submarinos y en la que se desmontan pieza a pieza para una revisión a fondo.

Sí está previsto que lleven este sistema desde el inicio los otros submarinos de la serie. El S83 Cosme García, que se encuentra ya en construcción en los astilleros de Navantia en Cartagena, está ya en su proceso de integración. También lo llevará el que, por ahora, es el último de la serie, el S84 Mateo García de los Reyes. No es ningún secreto que la Armada desea poder adquirir al menos otros dos submarinos más de esta clase.

Tras la puesta a flote del S82 Narciso Monturiol, el submarino iniciará un largo periodo de pruebas en puerto, que incluirá ensayos de estanqueidad, propulsión y control de sistemas. Posteriormente, comenzarán las pruebas de mar, una etapa decisiva antes de su entrega definitiva a la Armada, prevista para otoño de 2026, si se cumplen los plazos que manejan actualmente Navantia y el Ministerio de Defensa.

La última previsión que maneja la Armada es que este submarino pueda entrar en alta disponibilidad, es decir, estar plenamente operativo en el año 2027. Unos meses antes está previsto que se dé de baja el S71 Galerna, lo que provocará que la Armada pase por un breve bache operativo con tan sólo un submarino disponible. Un hecho al que se había acostumbrado hasta la entrada en servicio del S81 el pasado mes de julio.

Si el S81 Isaac Peral tuvo una madrina de lujo, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, esta segunda unidad de la clase S-80 ha contado con una madrina menos mediática, pero que también tiene mucho sentimiento. Se trata de Isabel López Fernández, esposa del actual Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón.