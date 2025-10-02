Indra muestra al Ejército de Tierra sus drones, sistemas antidrón y radares avanzados para operar en escenarios críticos

Indra ha presentado este jueves en el Foro 2E+I, organizado por el Ejército de Tierra, su nueva generación de tecnologías militares diseñadas para los escenarios de combate más exigentes. La compañía mostró su familia de drones Tarsis, el vehículo aéreo multipropósito Valero, avanzados sistemas antidrón y el radar multifunción MTR 5, todos desarrollados para reforzar la capacidad operativa y la seguridad de las unidades terrestres.

Durante el encuentro, directivos y expertos de la compañía han analizado el papel clave de la robotización en los conflictos actuales. Manuel Rodríguez Cerezo, director del área de Weapons and Ammunitions, ha destacado que la invasión rusa de Ucrania ha acelerado la adopción de sistemas no tripulados, situando a los drones en el centro de la estrategia militar moderna por su eficacia, autonomía y versatilidad.

Rodríguez Cerezo ha subrayado las capacidades de la familia Tarsis, disponible en versiones para inteligencia, vigilancia y designación de objetivos (ISTAR), así como una variante armada para neutralizar blancos sin blindaje. También ha presentado el sistema Valero, un vehículo aéreo preparado para interferir defensas enemigas, actuar como señuelo o comportarse como misil, destacando su elevada relación coste-eficacia en misiones de alta intensidad.

En el ámbito de la defensa antidrón, el responsable de Ingeniería de Sistemas Antidrón, José Carlos Hidalgo, ha explicado el desarrollo de una burbuja de protección móvil "on the move". Este sistema integra detección, guerra electrónica y mando y control distribuidos en varios vehículos conectados. Según Hidalgo, su éxito radica en la profunda integración de sensores y efectores, propios y de terceros, en entornos cambiantes y hostiles.

Hidalgo también ha presentado el radar Nemus, un equipo AESA de faceta plana, ligero y compacto, diseñado para proteger vehículos militares frente a amenazas aéreas. Indra se ha consolidado así como uno de los principales fabricantes europeos de sistemas C-UAS. La compañía apuesta por soluciones modulares y escalables que permiten desplegar defensas eficaces en movimiento sin comprometer la capacidad ofensiva ni la movilidad de las tropas.

La presentación se ha completado con el nuevo radar multifunción MTR 5, diseñado para detectar el origen de fuegos enemigos, guiar interceptores y apoyar la toma de decisiones. Con un alcance superior a 90 kilómetros, ofrece una precisión superior a cualquier radar contrabatería actual y puede integrarse en redes de vigilancia o en el sistema COAAAS de Indra, reforzando la protección antiaérea del Ejército de Tierra.