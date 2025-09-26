Indra despliega su nuevo sistema SATCOM para garantizar comunicaciones críticas durante emergencias

Indra ha puesto en marcha un avanzado sistema de comunicaciones por satélite (SATCOM) capaz de mantener el contacto en situaciones de emergencia, incluso cuando las redes terrestres colapsan. La solución, desarrollada en el marco del programa europeo Horizonte Europa, está pensada para asistir en crisis sanitarias, desastres naturales o catástrofes que afecten a la infraestructura de comunicaciones en cualquier punto del planeta.

El sistema combina tecnología satelital y 5G para ofrecer conectividad continua y segura. Gracias a su arquitectura híbrida, puede integrarse fácilmente con las redes móviles existentes, permitiendo que equipos de emergencia, servicios sanitarios o fuerzas de seguridad mantengan la coordinación en tiempo real. Este enfoque lo convierte en una herramienta clave para mejorar la respuesta ante emergencias y proteger vidas humanas.

Indra ha probado esta tecnología en ejercicios reales junto a Cruz Roja Española. En una simulación de fallo de red, el sistema permitió conectar ambulancias y hospitales de campaña mediante enlaces satelitales de alta capacidad. Los resultados demostraron que el SATCOM puede garantizar la transmisión de datos médicos, imágenes y comunicaciones de voz sin interrupciones, incluso en zonas sin cobertura terrestre.

Otra prueba destacada se realizó en colaboración con la ONG Open Arms, utilizando una embarcación de rescate equipada con la solución de Indra. El objetivo fue asegurar la comunicación con centros médicos en tierra durante operaciones de salvamento en alta mar. El sistema permitió enviar información médica en tiempo real, facilitando la atención inmediata a personas rescatadas en condiciones críticas.

El proyecto forma parte de una iniciativa europea coordinada por la Universidad Politécnica de Atenas, con la participación de empresas tecnológicas, operadoras de satélite y organismos de emergencia de distintos países. Su propósito es crear un ecosistema interoperable de comunicaciones seguras, alineado con la futura red GOVSATCOM, que la Unión Europea impulsa para reforzar su autonomía estratégica en materia de conectividad.

Indra, líder europeo en defensa y tecnología, refuerza con este despliegue su papel como proveedor de soluciones críticas para la seguridad y la gestión de emergencias. La compañía subraya que su sistema SATCOM permitirá a los equipos de respuesta actuar de forma más eficaz, rápida y coordinada, garantizando comunicaciones seguras en los momentos en que más se necesitan.