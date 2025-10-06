Defensa avala el programa Atlantis de la UME para introducir IA y supercomputación en la gestión de emergencias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha conocido este lunes las líneas generales del programa Atlantis, un ambicioso proyecto de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que pretende revolucionar la gestión de emergencias mediante la aplicación de inteligencia artificial, supercomputación y simulación avanzada. El objetivo es situar a la UME a la vanguardia tecnológica en el ámbito de la protección civil y la respuesta ante desastres.

El programa contempla la creación de un gemelo digital capaz de reproducir de forma hiperrealista escenarios de emergencia como incendios, inundaciones, accidentes nucleares o situaciones de riesgo químico. Gracias a esta tecnología, el personal podrá formarse en entornos virtuales precisos, reduciendo riesgos, costes y desgaste de material en los entrenamientos reales, sin comprometer la eficacia operativa.

Durante la presentación, Robles ha destacado el compromiso del Ministerio de Defensa con la modernización y la mejora de las capacidades técnicas de las Fuerzas Armadas. "Somos conscientes de la importancia de contar con las mejores herramientas, complementadas por las mejores manos, las de los hombres y mujeres de la UME", ha afirmado la ministra, subrayando el papel esencial de esta unidad en la protección de los ciudadanos.

El proyecto Atlantis se desarrolla en colaboración con instituciones punteras en el ámbito científico y tecnológico. Entre ellas, el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), la Universidad de León (ULE) y la empresa pública ISDEFE, que aportan su experiencia en simulación, modelado, inteligencia artificial y sistemas de apoyo a la toma de decisiones en situaciones críticas.

La Universidad de León será la encargada de desarrollar un simulador pionero para la formación en emergencias, dentro de la cátedra ISDEFE-ULE en Aplicación de Tecnologías en Situaciones de Emergencia (ATSE). Este entorno virtual permitirá reproducir operaciones complejas, como rescates en entornos hostiles o conducción táctica, con un nivel de detalle sin precedentes en el ámbito militar y civil español.

El uso de la supercomputación y el análisis masivo de datos permitirá generar modelos predictivos y optimizar la respuesta ante desastres naturales o tecnológicos. La UME podrá anticiparse a la evolución de incendios, inundaciones o accidentes industriales, mejorando la coordinación entre agencias, la asignación de recursos y la rapidez de intervención en beneficio de la población afectada.

Defensa considera Atlantis un paso decisivo hacia una gestión más eficiente, preventiva y tecnológica de las emergencias. La ministra Robles ha destacado que "la prevención y la aplicación de nuevas tecnologías son esenciales para minimizar riesgos y mejorar las intervenciones". Según ha dicho, el proyecto refuerza el papel de la UME como referencia en España y en el ámbito internacional.