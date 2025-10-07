El Gobierno rinde homenaje a la UME por sus 20 años de servicio y más de 780 intervenciones en emergencias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional como muestra de agradecimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que en estas fechas cumple el veinte aniversario de su fundación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce su labor "eficaz y comprometida" en la atención a catástrofes y emergencias tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Desde su puesta en marcha, la UME ha intervenido en más de 780 misiones, entre incendios, inundaciones, nevadas y otros tipos de catástrofes naturales. Su participación fue también decisiva durante la pandemia del Coronavirus, en tareas de desinfección, apoyo logístico y traslado de pacientes, o en la catástrofe provocada por la DANA o Gota Fría en la provincia de Valencia. La unidad se ha convertido en un símbolo del servicio público y la solidaridad.

El Ejecutivo ha destacado la dedicación de los más de 3.500 hombres y mujeres que integran la unidad, disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Su profesionalidad y rapidez de respuesta, señala la declaración, "han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de nuestro país" y "han reforzado la confianza de los ciudadanos en las Fuerzas Armadas".

La creación de la UME se formalizó en 2006 mediante el Real Decreto 416/2006, que estableció su estructura y funciones. Desde entonces, esta unidad especializada ha consolidado su papel como referente en emergencias civiles, tanto en España como en misiones internacionales. Su actuación se caracteriza por la eficacia, la coordinación y la cercanía a la población afectada.

El texto aprobado por el Gobierno subraya que la UME representa "solidaridad, humanidad, eficacia y dedicación", valores que la convierten en una institución ejemplar. El reconocimiento llega en un momento en que la sociedad española sigue mostrando un amplio respaldo a esta unidad, considerada una de las más valoradas dentro de las Fuerzas Armadas.

Este reconocimiento llega en un momento en el que la Unidad Militar de Emergencias está en pleno proceso de modernización de sus capacidades y en una búsqueda de la excelencia apoyada en las nuevas tecnologías. En las últimas horas el Ministerio de Defensa ha avalado el programa Atlantis de la UME para introducir IA y supercomputación en la gestión de emergencias, con el objetivo de acceder a datos que puedan hacer mucho más precisas sus intervenciones.