Indra negocia crear una sociedad conjunta con Leonardo para pujar por los grandes contratos de Defensa de la UE

La tecnológica española Indra, participada por la SEPI, se encuentra en negociaciones avanzadas con el gigante italiano de la defensa Leonardo para la creación de una sociedad conjunta ('joint venture'). El objetivo es pujar con garantías por los grandes contratos de defensa y ciberseguridad que se van a licitar a nivel europeo en los próximos meses, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación.

El movimiento estratégico busca aunar las capacidades de ambas compañías para ampliar la cartera de contratos y asegurar los ingresos futuros. Indra aportaría su fortaleza en el ámbito civil y sus capacidades militares, mientras que Leonardo sumaría su potente especialización en el sector de la defensa y la ciberdefensa.

Con esta alianza, la empresa española aspira a poder competir en igualdad de condiciones con otros colosos europeos del sector, como la alemana Rheinmetall o la francesa Thales, que actualmente superan en tamaño y capacidad a Indra en solitario.

El escenario de fondo es el ambicioso plan de rearme de 800.000 millones de euros lanzado por Bruselas el pasado marzo. No es el primer acercamiento entre ambas firmas, que ya tantearon una alianza junto a Rheinmetall para la compra de Iveco Defense, una operación que finalmente se adjudicó la propia Leonardo.