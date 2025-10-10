Indra refuerza su apuesta en Cataluña con acuerdos en defensa, espacio y ciberseguridad con SIRT y Ficosa

Indra ha sellado dos acuerdos estratégicos en las últimas horas con las empresas catalanas SIRT y Ficosa Inversión para impulsar sus capacidades en ciberdefensa, espacio y sistemas electroópticos para vehículos militares. Las firmas, celebradas en Barcelona, refuerzan la presencia del grupo en Cataluña, donde cuenta con más de 3.500 empleados y una red de 350 proveedores, 130 de ellos vinculados a defensa.

El primero de los acuerdos, con la compañía barcelonesa SIRT, se centra en el desarrollo conjunto de sistemas avanzados en los ámbitos de la ciberdefensa y del espacio. Ambas empresas formarán equipos multidisciplinares para diseñar soluciones tecnológicas capaces de responder a las crecientes amenazas en el ciberespacio y a las nuevas exigencias de la defensa europea.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, ha destacado que el pacto "permite aumentar la capacidad de desarrollar soluciones ciber en un contexto donde las amenazas están a la orden del día". Por su parte, Oriol Oltra, director de Estrategia de SIRT, ha subrayado que la alianza "reconoce el trabajo bien hecho y abre la puerta a liderar juntos la ciberseguridad en España".

El segundo acuerdo, firmado con Ficosa Inversión, sociedad de la familia Pujol, busca avanzar en el diseño y fabricación de sistemas de visión y vigilancia LSAS (Local Situational Awareness System) para los vehículos militares VCR 8x8 Dragón y VAC. La colaboración se centrará en aplicar la experiencia industrial de Ficosa al desarrollo de tecnologías duales y productos electrónicos avanzados.

Escribano y el consejero de Ficosa Inversión, Javier Pujol, han resaltado la importancia de aprovechar las capacidades tecnológicas españolas para fortalecer la autonomía industrial del país en defensa. "Es fundamental que se utilicen al máximo los recursos nacionales para mejorar los sistemas de defensa", han coincidido los representantes de ambas compañías durante la firma.

Ficosa aportará su experiencia en prototipado, industrialización y fabricación electrónica, además de su red de ingenieros y técnicos altamente cualificados. La empresa cuenta con unos 2.000 trabajadores en Cataluña, de los cuales 1.200 son especialistas en ingeniería y tecnología. Su modelo de colaboración con proveedores locales refuerza la cadena industrial de defensa.

Por su parte, Indra continúa ampliando su huella en el territorio catalán con planes para multiplicar por cuatro su plantilla dedicada a ciberdefensa. El grupo, que dispone de doce sedes en Cataluña, trabaja con una extensa red de pymes tecnológicas que contribuyen a proyectos de defensa, comunicaciones, espacio y seguridad.

Las alianzas con SIRT y Ficosa confirman el interés estratégico de Indra por el arco mediterráneo y, en particular, por Cataluña. El grupo busca convertir la región en un polo de innovación en ciberseguridad, electrónica y defensa, en línea con los programas europeos que apuestan por la soberanía tecnológica y la cooperación industrial.