PLD Space completa el desarrollo del Miura 5 y consolida a España como potencia europea en lanzadores espaciales

PLD Space ha desarrollado en solo dos años el lanzador orbital Miura 5, un hito sin precedentes en Europa. El cohete, diseñado y fabricado íntegramente en España, confirma la madurez tecnológica de la compañía y su capacidad para ofrecer a España y Europa un acceso soberano al espacio, reduciendo a la mitad los plazos habituales de desarrollo en el sector aeroespacial.

El programa Miura 5 se apoya en la experiencia acumulada con el Miura 1, el primer cohete suborbital europeo en despegar con éxito. La empresa ilicitana ha aplicado un modelo de integración vertical y filosofía de ensayo y error, en el que cada componente y sistema pasa por un exhaustivo proceso de validación antes del vuelo, acelerando el desarrollo sin comprometer la seguridad ni la fiabilidad.

El lanzador se encuentra en fase de validación de sus subsistemas críticos, que incluyen motores, estructuras, aviónica, sistemas de separación y cofia. PLD Space ya fabrica en serie los motores Teprel-C y Teprel-C Vac, con un ritmo previsto de producción de un motor cada 14 días. La compañía espera tener el primer Miura 5 completamente integrado antes de finalizar 2025.

Con una financiación superior a los 170 millones de euros y una red de casi 400 socios industriales, PLD Space se ha consolidado como líder del transporte espacial europeo. Solo entre 2024 y 2025 ha invertido más de 50 millones en su cadena de proveedores. El primer lanzamiento orbital del MIURA 5 está programado para 2026 desde el Complejo de Kourou, en la Guayana Francesa.

La empresa, que ha incrementado su plantilla un 40 por ciento en 2025, supera ya los 400 empleados y gestiona más de 180.000 metros cuadrados de infraestructuras en España. Su centro de ensayos en Teruel, el mayor de Europa, y el futuro complejo de lanzamiento en Kourou permitirán escalar la producción hasta 30 lanzamientos anuales en 2030, situando a España en la vanguardia del acceso al espacio.