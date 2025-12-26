La dictadura china sanciona a 20 empresas de Defensa de Estados Unidos por vender material militar a Taiwan

El régimen comunista de China ha impuesto este viernes un paquete de sanciones contra una veintena de compañías vinculadas a la industria militar estadounidense. Esta decisión llega como represalia directa por la venta de material bélico a Taiwán, territorio que Pekín reclama ilegítimamente como una provincia más bajo su soberanía.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores asiático, las medidas de restricción afectarán también a una decena de altos cargos y directivos, a quienes la dictadura acusa de estar involucrados en el suministro de estas armas durante los últimos años.

Pekín justifica que estas acciones se han adoptado "de conformidad con la legislación china", apenas una semana después de que Washington diera luz verde a un nuevo envío de ayuda valorado en 11.000 millones de dólares, destinado a "mejorar la seguridad" de la isla y mantener el equilibrio militar en la zona ante la amenaza comunista.

La airada reacción del gigante asiático se produce tras conocerse la intención de las autoridades taiwanesas de invertir unos 40.000 millones de dólares adicionales en defensa entre los años 2026 y 2033 para proteger su democracia.

Esta escalada de tensión no solo afecta al Estrecho, sino que involucra a actores regionales como Japón, que ya ha advertido sobre una posible respuesta ante una invasión. Mientras, el Ejército chino continúa con sus maniobras hostiles en las inmediaciones para mantener la presión sobre Taipéi.