Robles censura la captura de Maduro: "No hay actuaciones legítimas posibles" fuera del derecho internacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a utilizar su intervención durante la Pascua Militar para fijar su posición respecto a diferentes temas de actualidad. Si hace dos años lo utilizó para cargar contra la intervención armada de Israel en la Franja de Gaza, este año no ha dejado pasar la oportunidad de censurar la operación militar de Estados Unidos para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro.

"Que este gran país que es España, del que tan orgullosos nos sentimos, siga siendo un referente de compromiso con la defensa de los valores reconocidos en nuestra Constitución en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles", ha dicho, sin mencionar expresamente a Estados Unidos ni Venezuela.

Robles ha insistido en que España va a actuar siempre desde el multilateralismo y ha rechazado cualquier acción que ignore las normas internacionales. "Defendemos la paz, la seguridad y los valores democráticos", ha afirmado, subrayando que el respeto al Derecho Internacional Humanitario no es opcional. La ministra ha recordado además que las Fuerzas Armadas españolas participan en misiones exteriores "con mandato legal".

La ministra ha repasado el despliegue de casi 4.000 militares españoles en el exterior y ha recordado el "alto precio" pagado en misiones internacionales, con más de 175 fallecidos. "No damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos", ha advertido, tras lo que ha reafirmado el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y ha pedido una paz "justa y duradera" para Gaza desde el respeto estricto al derecho internacional.

La ministra de Defensa ha dedicado una parte de su intervención a la princesa Leonor de Borbón, presente por tercer año consecutivo en la Pascua Militar y actualmente alférez alumna en la Academia General del Aire. La ministra ha destacado que conoce "de primera mano" los valores de esfuerzo, disciplina y vocación de servicio de las Fuerzas Armadas y ha destacado su formación militar como un ejemplo de compromiso con España.

Según ha añadido, la heredera de la Corona representa a una generación llamada a afrontar un futuro "no exento de dificultades", pero preparada para hacerlo desde la dedicación y el servicio público. "Es así como se logra la mayor dedicación personal, en la vida militar o civil", ha afirmado, poniendo en valor su presencia institucional y su contacto directo con los hombres y mujeres que integran los Ejércitos.