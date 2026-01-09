Putin lanza el misil balístico hipersónico Oreshnik contra Ucrania

Mientras prosiguen las negociaciones, el régimen ruso ha vuelto a atacar a Ucrania: a primera hora de este viernes, el Kremlin ha lanzado un ataque masivo con armas de largo alcance contra Kiev, que según el gobierno ucraniano ha provocado al menos cuatro muertos y una veintena de heridos.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha precisado que entre las víctimas se encuentran cinco profesionales sanitarios, incluido uno que ha fallecido, a consecuencia de un bombardeo que ha provocado daños en infraestructuras y cortes de electricidad y agua en distintas áreas de la ciudad. En el distrito de Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de doce plantas ha provocado un incendio y daños parciales. De igual modo ha ocurrido en un bloque de 18 pisos en el de Desnianski, donde también han resultado dañados un centro comercial y un centro de salud. Asimismo, han resultado afectados los distritos de Pechersk y Darnitsia.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado 242 drones y 36 misiles -catorce balísticos y 22 de crucero- contra el territorio de Ucrania. Según el gobierno, 226 aparatos no tripulados, ocho misiles balísticos y diez misiles de crucero han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea. "Hay impactos de 18 misiles y 16 drones en 19 ubicaciones. Expresamos nuestras condolencias a los familiares de los muertos y heridos como resultado de otro ataque terrorista por parte de Rusia", señalan en su comunicado.

Rusia ha reconocido el ataque y ha alegado que se trata de "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un supuesto ataque contra la residencia de Vladimir Putin que Ucrania niega y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.

"Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles 'Oreshnik' -un misil hipersónico con capacidad para portar cabezas nucleares-, así como aparatos no tripulados, contra objetivos de importancia crítica en el territorio de Ucrania", apunta el Ministerio de Defensa ruso.

"Entre los objetivos había instalaciones de producción de drones usados en el ataque terrorista, así como infraestructura energética que apoya el complejo militar-industrial de Ucrania", dice presumiendo del éxito del ataque y antes de advertir de que "cualquier acción terrorista del régimen criminal ucraniano seguirá recibiendo respuesta".

Tras el ataque, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado "una reacción clara por parte del mundo". "Es necesaria una reacción clara del mundo. Sobre todo de Estados Unidos, cuyas señales Rusia presta verdadera atención", ha dicho Zelenski en un mensaje en redes sociales. "Rusia debe recibir señales de que su obligación es centrarse en la diplomacia, y debe sufrir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura", ha agregado.

Añade que este ataque "sirve también como un claro recordatorio a todos nuestros socios de que apoyar la defensa aérea de Ucrania es una prioridad permanente". "No se puede perder ni un solo día en entregas, producción ni acuerdos", ha argumentado, antes de recalcar que hablará en las próximas horas con los aliados "a todos los niveles" sobre estos ataques y "las medidas de respuesta necesarias".

Zelenski ha afirmado que este "ataque masivo" contra Kiev ha causado daños en 20 edificios residenciales, antes de apuntar que también hay labores de búsqueda y rescate activas en Leópolis y "otras regiones del país". "Decenas de personas resultaron heridas. También se produjo un segundo ataque contra uno de los edificios residenciales en Kiev, justo cuando los servicios de emergencia prestaban asistencia tras el primero", ha denunciado el mandatario ucraniano, quien ha lamentado que "el ataque tiene lugar en plena ola de frío". "Estaba dirigido contra la vida diaria de personas ordinarias", ha puntualizado.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades "hacen todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población", al tiempo que ha lamentado los daños sufridos por la Embajada de Qatar, "un Estado que tanto hace para mediar con Rusia para lograr la liberación de prisioneros de guerra y civiles detenidos en cárceles rusas".

El ataque llega solo unos días después de que los aliados de Ucrania acordaran garantías de seguridad vinculantes para Kiev en el escenario posbélico, incluyendo el despliegue de tropas internacionales liderado por Francia y Reino Unido. El Kremlin ha rechazado este acuerdo y avisado de que la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano será considerada un "objetivo militar legítimo" por parte del Ejército ruso.