Trump bombardea al ISIS en Siria: "Os encontraremos y os mataremos"

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han informado este sábado de que han llevado a cabo "ataques a gran escala" contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico en varios puntos de Siria, en el marco de una operación ordenada por el presidente Donald Trump.

Según ha explicado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado, las acciones forman parte de la Operación Ojo de Halcón, lanzada el pasado 19 de diciembre de 2025 "en respuesta directa al ataque mortífero de Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira".

En las últimas semanas, las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han intensificado las operaciones contra el grupo yihadista tras la muerte, el pasado 13 de diciembre, de tres ciudadanos estadounidenses en un ataque atribuido a un presunto miembro de la organización cerca de Palmira.

Los bombardeos de este sábado comenzaron aproximadamente a las 12.30 horas de la Costa Este de Estados Unidos (20.30 hora local en Siria y 18.30 en la España peninsular).

"Los ataques de hoy han tenido como objetivo a Estado Islámico en Siria en el marco de nuestra iniciativa para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, evitar futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región", ha señalado el CENTCOM.

El comunicado subraya además que el mensaje de Washington es "claro y firme": "Si hacéis daño a nuestros combatientes, os encontraremos y os mataremos, estéis donde estéis en todo el mundo, sin importar lo mucho que intentéis evadir la justicia".

Ataques a refugios terroristas

Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de que helicópteros estadounidenses han atacado posiciones de Estado Islámico en zonas desérticas del este de Siria, cerca de la frontera con Irak, una región poco poblada que el grupo yihadista utiliza como refugio y zona de paso.

En concreto, los ataques se han producido en los alrededores de pequeñas localidades de la zona de Al Tabni, donde se registraron varias explosiones, según la cadena Syria TV.

Otros medios regionales han señalado además bombardeos en distintos puntos del centro y sur del país, también en áreas desérticas y de difícil acceso, que suelen servir como escondite y rutas de movimiento para los combatientes de Estado Islámico, lejos de las grandes ciudades.