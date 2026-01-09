Militares del Gerald Ford toman otro petrolero "fantasma" en el Caribe

Unos días después de la operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, Estados Unidos ha actuado de nuevo contra la flota "fantasma" de buques que transportan petróleo intentando no ser detectados y sorteando las sanciones. El denominado Comando Sur al frente del enorme despliegue militar estadounidense en el Caribe ha anunciado la toma del buque Olina "sin incidentes".

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: "there is no safe haven for criminals." In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Militares en helicóptero procedentes del USS Gerald Ford, el mayor portaaviones estadounidense, desplegado en aguas próximas a Venezuela, abordaron el barco como reflejan las imágenes difundidas por el Ejército estadounidense, que precisan que tuvieron el respaldo de tres buques de guerra, el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale.

También ha comentado el abordaje Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, que precisa que el barco era "sospechoso de llevar petróleo embargado" y había partido de Venezuela intentando evadir las fuerzas estadounidenses.

The world’s criminals are on notice. Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another "ghost fleet" tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

"Las flotas fantasma no escaparán de la justicia, no podrán esconderse bajo banderas falsas", señala la representante del Gobierno estadounidense, que promete que eliminará estas vías para financiar "actividades ilícitas como el narcoterrorismo". "No habrá refugio para los criminales", señala.

Estados Unidos impuso sanciones al Olina en enero del año pasado, cuando fue bautizado como Minerva M y pasó a formar parte de la llamada flota fantasma de barcos que navegan fuera de las normas internacionales.

Barco ruso "inocente"

El Olina es el tercer petrolero vinculado a Venezuela incautado por fuerzas estadounidenses esta semana y el quinto desde el principio de los apresamientos. Dos petroleros fueron interceptados el miércoles: uno en el Caribe y otro en el Atlántico Norte. Dos tripulantes de este último, el Marinera, serán liberados, según anunció este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova. La decisión de Trump responde a una petición del Kremlin, según el Gobierno ruso.

"Aplaudimos esta decisión y expresamos nuestra gratitud a la cúpula estadounidense", ha dicho Zajarova, quien ha asegurado que las autoridades rusas "abordan con urgencia todos los asuntos relacionados con el rápido retorno de los compatriotas a su patria".

Moscú mostró el jueves su "grave preocupación" por la "interceptación ilegal" del petrolero y detalló que la embarcación contaba con pabellón ruso desde el pasado 24 de diciembre, "de acuerdo con lo que estipula el Derecho Internacional", y que se encontraba "navegando de forma inocente aguas internacionales del Atlántico Norte, en ruta hacia territorio ruso".

"Las autoridades estadounidenses han estado recibiendo, también a través de canales rusos, información fiable en relación con este buque y su estatus pacífico, de carácter civil. No podían tener duda alguna sobre este asunto ni había ningún indicio que favoreciera especulaciones sobre que el barco estuviera navegando sin bandera o bajo una falsa", zanjó el Ministerio de Exteriores ruso.