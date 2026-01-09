Un opositor desenmascara a Zapatero: "Cuando me tenían en la Tumba, presionó a mi madre para que no denunciara torturas"

José Luis Rodríguez Zapatero fue citado por el hombre fuerte del régimen Jorge Rodríguez como una de las personas que habría trabajado por la puesta en libertad de "un número importante" de presos políticos. "Desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades por trabajar por la convivencia nacional", dijo el hermano de Delcy Rodríguez, la sucesora del capturado Nicolás Maduro, en unas palabras a las que se ha agarrado la izquierda y el Gobierno para loar a la figura del expresidente, un férreo aliado del régimen ahora en proceso de demolición.

Los elogios han sido respondidos entre otros por el opositor y también víctima de la represión venezolana Lorent Saleh. El ex líder estudiantil, que recibió el premio Sájarov en 2018 junto a toda la oposición de su país y otros presos políticos "en condiciones inhumanas" ha recordado en las redes sociales, en respuesta a las alabanzas al expresidente, que se enfrenta ya a una investigación en la Audiencia Nacional por su colaboración con Maduro, las presiones a su propia madre para acallar las críticas a Maduro. "Cuando me tenía encerrado en la Tumba (en alusión a una de las más terribles cárceles del chavismo) él presionó a mi madre para que dejara de denunciar las torturas". Y lo ha reiterado estos días en entrevistas en Onda Cero y Telemadrid: "Tuvo el descaro de llamarla y regañarla porque mi mamá denunciaba lo que pasaba en el Helicoide", en alusión a la otra cárcel donde estuvo preso y epicentro de la represión.

Cuando me tenían encerrado en la tumba, él presionó a mi madre para que dejara de denunciar las torturas. — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) January 9, 2026

"Ha hecho de la tragedia y el sufrimiento en Venezuela un negocio. ¿Tú has conseguido un venezolano que hable bien de Zapatero?", señalaba el opositor que también tachó al expresidente español en sus redes sociales de "maldito", que "se ha burlado siempre de los presos políticos".

Venezuela odia a Zapatero por burlarse del los familiares de los presos políticos, por hacer del dolor y la tragedia un negocio. Este degenerado de Zapatero presionaba a mi madre para que no denunciara las torturas en mi contra. https://t.co/kVj1CBLOKH — Lorent Saleh (@LORENT_SALEH) January 9, 2026

Saleh, líder opositor estudiantil, pasó un total de cuatro años en cárceles venezolanas hasta su liberación y expulsión a España en 2018.