Crece la indignación y el estupor de los venezolanos ante los insultos de La Sexta a los que huyen de la dictadura

Miembros de la sociedad venezolana en el exterior, así como extranjeros defensores de derechos humanos, han reaccionado al vomitivo artículo publicado por el colaborador de La Sexta, Antonio Maestre, el pasado 7 de enero, en el que dedicaba insultos y descalificativos gravísimos a los refugiados y exiliados venezolanos que han tenido que huir de su país por millones, por motivos políticos y económicos.

En una Carta Abierta al Consejo Editorial de La Sexta y Atención a Antonio Maestre realizan una protesta formal por el artículo "La gusanera fascista venezolana en España" y exigen su rectificación por estigmatizar a víctimas de crímenes de lesa humanidad.

En la misma aclaran que el término "gusanera fascista" utilizado por Maestre en su artículo hace referencia a "una comunidad que, en su gran mayoría, está compuesta por víctimas de persecución política y violaciones sistemáticas de derechos humanos", lo que en opinión de los promotores de la carta abierta "no solo vulnera la ética periodística, sino que incurre en un discurso de odio que contraviene la legislación española y los tratados internacionales de protección".

Todo ello lo fundamenta en el derecho y la justicia penal internacional, que Maestre parece ignorar cuando insulta tan gravemente a la comunidad venezolana, que ha documentado "que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, tortura y encarcelación en violación de normas fundamentales".

Asimismo están los datos de Acnur, la "agencia de la ONU para los refugiados" los cuales determinan que "Venezuela representa la mayor crisis de desplazamiento forzado en el mundo". Eso para Maestre tampoco debe ser tenido en cuenta cuando habla de la "gusanera fascista".

Además, "el periodismo no puede utilizarse como una herramienta para el acoso a víctimas de crímenes que están bajo la lupa de la justicia internacional", puesto que "España, como Estado parte de la Convención de Ginebra de 1951, tiene el deber de proteger a los refugiados". Por lo tanto, "etiquetar a un colectivo bajo sospecha política e insultos denigrantes puede encajar en los supuestos del Artículo 510 del Código Penal español, que sanciona a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razones de su origen nacional o ideología", que es lo que supuestamente ha hecho Maestre en su artículo.

Por último señalan que la utilización del término "gusanera" ha sido propio de regímenes autoritarios que lo utilizan "para despojar de humanidad a sus opositores antes de perseguirlos". Que eso lo haga La Sexta en una "democracia consolidada" "contra una minoría vulnerable es alarmante". Y concluye: "Los venezolanos en España no somos una 'gusanera'; somos médicos, ingenieros, obreros, estudiantes y, ante todo, supervivientes de un régimen denunciado ante la Corte Penal Internacional por sus crímenes contra la humanidad".

Retirada y disculpa pública de La Sexta

Por ello piden la retirada inmediata de las expresiones injuriosas y deshumanizantes emitidas por Antonio Maestre en La Sexta; una disculpa pública, tanto del medio —La Sexta— como del periodista hacia la comunidad venezolana; y "la apertura de un espacio de derecho a réplica para que las víctimas reales de la represión y la persecución puedan exponer la realidad de su exilio en España ante su audiencia".