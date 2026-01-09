Denuncian a Antonio Maestre por delito de odio contra el pueblo venezolano

Este viernes, Emilio Montilla, colaborador de Libertad Digital y profesional del sector financiero, ha interpuesto una denuncia contra el periodista de izquierdas, Antonio Maestre, por un presunto delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, por el contenido de un artículo titulado "la gusanera fascista venezolana en España" publicado el 7 de enero en La Sexta donde emitió insultos vomitivos contra los venezolanos que residen en España después de haber huido de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

El primer motivo de la denuncia es que "el artículo no critica ideas concretas ni conductas individuales, sino que ataca de forma generalizada a un colectivo definido por su origen nacional —los venezolanos residentes en España— atribuyéndoles rasgos vejatorios y declarándolos como una amenaza política y social", señala el profesional del sector financiero.

Otro de los motivos que ha llevado a esta denuncia es "porque emplea lenguaje degradante y deshumanizador –"parásitos", "escoria desagradecida", "caterva de fascistas"–, proyectado sobre un grupo entero, algo que la jurisprudencia considera un elemento típico del discurso de odio". Además de que "normaliza y legitima represalias colectivas, llegando a justificar deportaciones forzosas y afirmando literalmente que ‘no está tan mal que eso ocurra’", ha señalado Montilla.

Por otro lado, ha explicado que "no se trata de una opinión aislada o marginal: el artículo está publicado en un medio de tirada nacional y firmado por un periodista con amplia proyección pública, lo que incrementa de forma decisiva el riesgo y el alcance del mensaje". Y porque "la libertad de expresión no ampara la incitación al odio, la estigmatización ni la exclusión de colectivos protegidos, como ha reiterado el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el TEDH".

🔴🔥 | Acabo de denunciar a Antonio Maestre por un delito de odio contra el pueblo venezolano | Esta mañana, he presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra contra D. Antonio Maestre Hernández por un presunto delito de odio, tipificado en el artículo 510… pic.twitter.com/WZugpGYab1 — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) January 9, 2026

"Quiero trasladar mi apoyo a los venezolanos que viven en España y dejar claro que este tipo de discursos no representan a la inmensa mayoría de la sociedad española", ha concluido Montilla en su mensaje.

Montilla, el denunciante, es un profesional del sector financiero y creador de contenido en redes. Tiene 32 años, es originario de Córdoba y lleva una década residiendo en Madrid. Es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un Máster en Abogacía y otro en Business Management, además de colaborar con esta casa.