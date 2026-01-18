Cien años de la gesta del Plus Ultra: el épico viaje del Ejército del Aire que unió a España y Argentina en hidroavión

Un 22 de enero de 1926, España y su Ejército del Aire se lanzaron a hacer realidad una de las mayores aventuras de su historia aeronáutica. Desde Palos de la Frontera, en Huelva, cuna de grandes hazañas oceánicas como el primer viaje de Cristóbal Colón rumbo a América o la partida de Magallanes y Elcano para circunnavegar por primera vez la Tierra, despegó el hidroavión Plus Ultra con rumbo a lo desconocido.

El objetivo era cruzar el Atlántico Sur y demostrar que la aviación española estaba preparada para un desafío que hasta entonces sólo estaba reservados para las grandes potencias económicas y militares de la época. Una gesta que sólo podía salir adelante con una buena combinación de audacia, técnica, espíritu militar, además de unas gotitas de esa esencia que ha llevado a España en sus grandes momentos de su historia a creer que todo era posible.

El vuelo fue concebido como una empresa nacional de enorme carga simbólica y estratégica. No se trataba solo de batir una marca, sino de tender un puente aéreo entre España y América, reforzando unos lazos históricos, culturales y políticos que el tiempo y la distancia no habían roto. El éxito del Plus Ultra situó a la aeronáutica militar española en la vanguardia de los grandes vuelos intercontinentales de la época.

La tripulación estaba formada por cuatro hombres que encarnaban la élite del momento: el comandante Ramón Franco como piloto, el capitán Julio Ruiz de Alda como navegante, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Su preparación, disciplina y cohesión resultaron decisivas para superar un viaje plagado de incertidumbres técnicas, meteorológicas y humanas en una era sin ayudas modernas a la navegación.

El itinerario fue tan exigente como ambicioso. Tras despegar de Palos, el Plus Ultra realizó escalas en Las Palmas, Cabo Verde, Fernando de Noronha (Brasil), Recife (Brasil) y Río de Janeiro (Brasil) antes de poner rumbo definitivo a Buenos Aires (Argentina). En total, recorrió más de 10.000 kilómetros y acumuló cerca de 60 horas de vuelo efectivo, atravesando océanos y selvas con medios hoy considerados rudimentarios.

El avión elegido para la gesta fue un hidroavión Dornier Do J Wal, una máquina robusta y fiable para su tiempo. Su casco flotante y su configuración bimotor permitían largas etapas sobre el mar, una característica esencial para la travesía atlántica. El Plus Ultra fue cuidadosamente adaptado para el viaje, convirtiéndose en una pieza clave del éxito y en un símbolo del ingenio técnico de la aviación de los años veinte.

El 10 de febrero de 1926, 19 días después de su partida, la llegada a Buenos Aires se transformó en una celebración multitudinaria. Miles de personas recibieron a los aviadores como héroes, conscientes de estar ante un acontecimiento histórico. El vuelo había demostrado que el Atlántico ya no era una barrera infranqueable y que España podía proyectar su capacidad técnica y su prestigio más allá de Europa.

Como gesto de fraternidad, el rey Alfonso XIII donó el Plus Ultra al pueblo argentino, sellando el significado político y emocional de la hazaña. El hidroavión quedó así como testimonio material de un viaje que reforzó la relación entre ambos países y que convirtió a sus protagonistas en figuras legendarias de la historia de la aviación española e iberoamericana.

Cien años después, la gesta del Plus Ultra sigue siendo un referente del espíritu de superación del Ejército del Aire y el Espacio. Su vuelo no solo abrió rutas aéreas y horizontes tecnológicos, sino que dejó una lección de valentía y visión estratégica. En una España que miraba al futuro, aquellos aviadores demostraron que la voluntad y el sacrificio podían unir continentes y hacer historia.