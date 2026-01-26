Reino Unido da un salto cualitativo a sus cazas Eurofighter con la integración de radares AESA a sus unidades

Reino Unido ha decidido modernizar su flota de cazas Eurofighter Typhoon con la integración del radar AESA ECRS Mk2, una mejora clave que refuerza las capacidades de la Royal Air Force frente a amenazas de alta intensidad. El programa, valorado en más de 600 millones de libras, busca mantener la relevancia del Eurofighter en un escenario marcado por la proliferación de drones, misiles y sistemas de guerra electrónica.

Según ha informado Reuters, el Ministerio de Defensa británico ha encargado al consorcio liderado por BAE Systems y Leonardo la fabricación de al menos 40 nuevos radares. El ECRS Mk2 no solo mejora la detección y el seguimiento de objetivos aéreos, sino que introduce capacidades avanzadas de ataque aire-superficie y guerra electrónica, permitiendo al Eurofighter operar con mayor eficacia en entornos altamente disputados.

Army Recognition destaca que este radar AESA representa un cambio cualitativo respecto a los sensores mecánicos anteriores. Gracias a su arquitectura digital, el ECRS Mk2 puede realizar múltiples funciones simultáneamente, como vigilancia, designación de objetivos y interferencia electrónica, lo que reduce la dependencia de plataformas especializadas y aumenta la supervivencia del caza en combate moderno.

La modernización responde directamente a las lecciones extraídas de conflictos recientes, como la guerra de Ucrania, donde la superioridad aérea depende cada vez más de la gestión del espectro electromagnético. El nuevo radar permitirá al Eurofighter detectar amenazas a mayor distancia, resistir interferencias enemigas y contribuir activamente a la supresión de defensas aéreas adversarias.

Desde el punto de vista industrial, el programa refuerza la base tecnológica de defensa británica. Reuters ha subrayado que la inversión asegura miles de empleos cualificados en el Reino Unido y consolida el papel del país en el desarrollo de sensores avanzados para el combate aéreo. Además, el ECRS Mk2 podría convertirse en un argumento de peso para futuras exportaciones del Eurofighter.