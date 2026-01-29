Las Tropas de Montaña ultiman su preparación antes de enfrentarse en Noruega a una guerra en el Ártico

Las Tropas de Montaña del Ejército de Tierra han finalizado en las últimas horas la fase decisiva de su preparación para poder participar en el ejercicio Cold Responde 26, una macro-maniobra de la OTAN que lidera el Ejército de Noruega y en el que se simula de forma realista una guerra en un escenario ártico. Razón por la que el Regimiento de Infantería de Cazadores de Montaña América 66 se ha adiestrado para operar en condiciones de frío extremo, nieve y hielo.

Durante semanas, las unidades han practicado la movilidad sobre nieve y superficies heladas, la vida en temperaturas bajo cero y el combate en un entorno hostil. El adiestramiento ha incluido el uso de vehículos y medios especializados, como transportes oruga de montaña, trineos y motos de nieve, fundamentales para mantener la operatividad cuando el terreno y el clima limitan los movimientos convencionales.

El objetivo de esta instrucción es garantizar que el personal alcance la resistencia física y la capacitación técnica necesarias para combatir en un escenario ártico. El frío extremo afecta directamente a los equipos, al armamento y a los procedimientos, por lo que las tropas deben estar preparadas para operar de forma continua sin perder eficacia ni capacidad de reacción en situaciones de alta exigencia.

Hay que tener en cuenta que a la macro-maniobra de Cold Response sólo son invitados los países aliados de la OTAN con capacidades reales para actuar en este tipo de entornos. El ejercicio se desarrollará en zonas con grandes desniveles, lagos helados y meteorología severa, simulando una guerra en el Ártico en la que se ponen a prueba la resistencia, la coordinación y la capacidad de combate de las unidades.

La participación española supone además un importante desafío logístico. Desde la adaptación del material a temperaturas extremas hasta el despliegue y sostenimiento de las fuerzas en una zona lejana, todo exige una planificación minuciosa y un alto grado de autosuficiencia. La coordinación con ejércitos aliados será clave para operar con eficacia en un entorno multinacional y complejo.

El Mando de Tropas de Montaña (MTM) agrupa a las unidades del Ejército de Tierra especializadas en combate en montaña y clima frío extremo. Sus regimientos, el Galicia 64 y el América 66, mantienen una preparación constante gracias a su proximidad al Pirineo. Con este despliegue, España refuerza su compromiso con la OTAN y demuestra su capacidad para operar en uno de los escenarios militares más duros y exigentes.