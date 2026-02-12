Airbus e Indra entregan al Ejército del Aire el primer A400M con protección frente a misiles guiados por infrarrojos

Airbus ha entregado al Ejército del Aire y del Espacio la primera unidad del avión de transporte A400M equipada con el sistema InShield, desarrollado por la empresa española Indra. Esta integración convierte al transporte estratégico y táctico en un avión capaz de operar con mayor seguridad en entornos hostiles, protegiendo tanto a tripulación como a carga crítica frente a amenazas de misiles guiados por infrarrojos.

El sistema InShield emplea un láser dirigido para cegar los sensores infrarrojos de los misiles enemigos, desviando su trayectoria y neutralizando la amenaza antes de que pueda impactar. Su diseño avanzado permite contrarrestar múltiples ataques simultáneamente, calculando la trayectoria de cada misil y reaccionando de manera automática con rapidez milimétrica, lo que incrementa significativamente la supervivencia del A400M.

Para la integración de InShield, Airbus ha realizado todas las modificaciones estructurales necesarias en la aeronave, incluyendo refuerzos en el fuselaje, alimentación eléctrica adicional y sistemas de control de energía láser. El avión entregado, número de serie MSN120, ha sido certificado por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) durante un periodo de mantenimiento programado, completando la instalación y validación en menos de dos años.

El A400M, con su capacidad de transporte de tropas, paracaidistas, vehículos y material, puede operar tanto en roles estratégicos como tácticos. La incorporación de InShield permite que estas operaciones sean más seguras incluso en espacios aéreos disputados, especialmente durante fases críticas como despegues y aterrizajes, cuando la aeronave se mueve a velocidades reducidas y es más vulnerable a ataques de misiles tierra-aire tipo MANPADS.

Durante su desarrollo, el sistema InShield fue probado con éxito en diversas condiciones, incluyendo los ejercicios EMBOW XVI de la OTAN, a bordo de un CH-47 Chinook. También se realizaron pruebas con proyectiles reales, verificando la eficacia de la detección, cálculo de trayectoria y desviación de misiles. La tecnología ha demostrado ser robusta, fiable y capaz de responder de manera inmediata a amenazas múltiples en entornos complejos.

Además de su instalación en el A400M, InShield es un sistema modular que puede integrarse en otras aeronaves y helicópteros, como los CH-47 y NH-90, permitiendo ampliar la protección a distintas plataformas militares. Este enfoque modular asegura que España pueda aplicar la tecnología en múltiples programas sin depender de suministros extranjeros, fortaleciendo la autonomía tecnológica y estratégica del país.