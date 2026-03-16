Robles niega otra vez cualquier despliegue español en Ormuz y exige a Israel que respete a los cascos azules de Líbano

La guerra de Irán ha agitado todo Oriente Medio. El ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen teocrático de los ayatolás está provocando repercusiones en prácticamente todos los países de la zona, aunque hay dos cuestiones que destacan por encima del resto. La primera, el problema provocado por la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz. La segunda, la nueva invasión de Israel en Líbano para acabar con Hezbolá, el grupo terrorista proxy de Irán.

La ministra de Defensa ha salido este lunes al paso de estas dos cuestiones durante una visita a la base de El Goloso en Madrid, sede de la Brigada Guadarrama XII del Ejército de Tierra, una cita de agenda colocada a última hora pues la previsión hasta el pasado viernes por la tarde era que la ministra pasara la jornada de este lunes visitando a los efectivos de las Fuerzas Armadas españolas en Letonia, que forman parte del muro anti-Rusia de la OTAN.

Margarita Robles ha reiterado que España no se plantea bajo ningún concepto participar en una misión militar en el estrecho de Ormuz, algo que ya había descartado la pasada semana cuando el presidente francés Emmanuel Macron lanzó la idea. "España no se plantea ninguna misión en Ormuz", ha asegurado la ministra, insistiendo en que la posición del Gobierno pasa por reclamar el fin del conflicto y evitar una mayor escalada militar en la región.

La titular de Defensa ha defendido que la prioridad del Ejecutivo es "exigir que la guerra termine" y ha calificado el conflicto como "una guerra ilegal que está produciendo muchos muertos". En este sentido, ha recalcado que el Gobierno español no respaldará "cuestiones sucedáneas" ni iniciativas que, a su juicio, puedan desviar la atención de la necesidad de poner fin al enfrentamiento en la zona.

La segunda cuestión abordada por la ministra ha sido la situación en Líbano, donde se encuentran desplegados 670 militares españoles integrados en la misión de Naciones Unidas. Robles ha reconocido que la situación es "muy complicada y preocupante" por el intercambio constante de ataques entre Israel y el grupo terrorista Hezbolá, que mantiene en tensión permanente a todo el sur del país.

Según ha explicado, durante el fin de semana contactó con el secretario general de la ONU y con responsables de las operaciones de paz para trasladarles su preocupación. "Hemos pedido que se garantice la seguridad de los cascos azules", ha señalado, reclamando que Israel respete plenamente la presencia de la misión internacional desplegada en la zona.

Robles ha destacado que los militares españoles permanecen "muchas horas bunkerizados" debido a la intensidad de los ataques, que incluyen cohetes, acciones aéreas y fuego de artillería casi a diario. Aun así, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de los soldados desplegados, asegurando que "la prioridad absoluta es su seguridad" y subrayando que el contingente mantiene "la moral alta" pese a la tensión permanente.